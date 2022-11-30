Тысячи автомобилей «Москвич» пополнят столичный таксопарк
Фото: МАЗ Москвич
В будущем парк «Ситимобила» должны пополнить электрокары. Компания уже обсуждает условия поставок, но не с «Москвичом», а с другим российским автопроизводителем – компанией «Моторинвест», организовавшей в Липецкой области сборку электрокаров Evolute. В модельном ряду марки есть не только кроссовер, но и седан.
Напомним, электрокары планируют производить и на заводе «Москвич». До конца 2022 года здесь обещают собрать 200 электрических кроссоверов. В 2023 году с конвейера сойдут уже 10 тысяч электрокаров, а в 2024 году – 20 тысяч. Ежегодная потребность сервисов такси и каршеринга в Москве и Подмосковье оценивается в 40 - 60 тысяч электромобилей.
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Через год локализацию «Москвича» обещают довести до уровня Renault
В конце ноября на бывшем московском заводе Renault стартовало серийное производство автомобилей возрожденной марки «Москвич». Пока машины собирают «отверточным» методом из готовых машинокомплектов, но обещают быстро нарастить локализацию компонентов.Читать далее
-
24.11.2022, 12:29
Банки выразили готовность выдавать автокредиты на «Москвич 3»
Расторопность финансовых институтов поражает – едва успела разнестись по стране новость о начале серийного производства «китайского» кроссовера «Москвич 3», а банки уже тут как тут. ВТБ заявил о готовности запустить прием заявок на покупку автомобиля, как только он поступит в дилерские центры.Читать далее
-
24.11.2022, 08:16
Названа ориентировочная цена кроссовера «Москвич 3»
В столице стартовало серийное производство автомобилей «Москвич». Первыми с конвейера сошли кроссоверы «Москвич 3». До конца 2022 года планируют собрать 600 автомобилей, которые в декабре-январе появятся у московских дилеров.Читать далее
-
23.11.2022, 12:24
С конвейера сошел первый серийный кроссовер «Москвич»
На бывшем столичном заводе Renault стартовало серийное производство автомобилей возрожденного российского бренда «Москвич 3», которые по сути представляют собой перелицованные китайские кроссоверы JAC.Читать далее
-
30.11.2022, 16:58
В Татарстане владелец Tesla заблокировал зарядный терминал, который убил его электрокар
Электромобили Tesla остаются в России экзотикой. Официально машины в нашу страну не поставляют, их ввозят в частном порядке. В подавляющем большинстве это подержанные автомобили старше трех лет.Читать далее
-
30.11.2022, 16:11
На петербургский завод Toyota нагрянули силовики
Утром в среду, 30 ноября, прохожие были озадачены очередью из автомобилей прокуратуры, полиции и спецназа Росгвардии, выстроившейся к проходной завода Toyota в Шушарах.Читать далее
-
30.11.2022, 15:33
Эксперт развеял очередной миф о зимних шинах и асфальте
Среди автомобилистов бытует мнение, что зимние покрышки сотрутся быстрее, если ездить преимущественно по асфальту. Шинный эксперт Сергей Мишин уверен, это утверждение неактуально уже много лет.Читать далее
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