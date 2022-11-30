Тысячи автомобилей «Москвич» пополнят столичный таксопарк

Агрегатор такси «Ситимобил» договорился о поставке для таксопарков своих партнеров автомобилей московского завода «Москвич», сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора компании Екатерину Зубенину. Пока речь идет об автомобилях с классическим двигателями внутреннего сгорания. В 2023 году «Ситимобил» планирует приобрести машины через входящую в структуру агрегатора лизинговую компанию «Ситипарк». Часть автомобилей планируют предоставлять партнерам из других лизинговых компаний.

В будущем парк «Ситимобила» должны пополнить электрокары. Компания уже обсуждает условия поставок, но не с «Москвичом», а с другим российским автопроизводителем – компанией «Моторинвест», организовавшей в Липецкой области сборку электрокаров Evolute. В модельном ряду марки есть не только кроссовер, но и седан.

Напомним, электрокары планируют производить и на заводе «Москвич». До конца 2022 года здесь обещают собрать 200 электрических кроссоверов. В 2023 году с конвейера сойдут уже 10 тысяч электрокаров, а в 2024 году – 20 тысяч. Ежегодная потребность сервисов такси и каршеринга в Москве и Подмосковье оценивается в 40 - 60 тысяч электромобилей.

Упомянутые модели: Москвич 3

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