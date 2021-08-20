Тысячи сотрудников Audi сидят без работы: и не только из-за нехватки чипов
Кроме того, руководство Audi ожидает, что в сентябре конвейеры также придется периодически останавливать, хотя еще в начале года планировалось ввести дополнительные смены по выходным. Как выяснили журналисты немецкого издания Spiegel, Audi не испытывает недостатка в заказах, но по итогам первого полугодия компания не смогла собрать 50 000 автомобилей из-за нехватки комплектующих. Как только необходимые детали будут в наличии, руководство Audi готово организовать дополнительные рабочие смены, чтобы наверстать упущенное время.
Финансовый директор Юрген Риттерсбергер еще в июле объявил, что полученные от поставщиков электронные компоненты, в первую очередь, будут ставить на модели с высокой маржинальностью, а также на автомобили с наименьшим объемом вредных выбросов.
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