9 июня 2018, 18:31
Тюнеры G-Power добрались до BMW X6 M
Немецкое тюнинг-ателье уже 35 лет специализируется на усовершенствовании BMW M и Mercedes-AMG. На этот раз в их руки попался кроссовер BMW X6 M второго поколения. Мощность стандартного 4,4-литрового мотора форсировали с 575 до 750 лошадиных сил.
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В итоге, они полностью воспроизвели успех X5 – мотор вновь выдает требуемые 750 «лошадей» и 980 Нм крутящего момента. А после дезактивации электронного ограничителя максимальная скорость X6 M возросла до 300 км/ч. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проходит за 11,5 секунды. Такой X6 M может составить достойную конкуренцию Lamborghini Urus.
BMW X6 M от G-Power получил особый карбоновый обвес Typhoon и массивные 23-дюймовые кованные колесные диски Hurricane RR. Конструкцию капота изменили, чтобы улучшить охлаждение моторного отсека. Оценить динамику и послушать урчание мотора мощного кроссовера можно на видео ниже.
В салонах российских дилеров BMW кроссоверы Х6 М, оснащенные стандартным 4,4-литровым мотором мощностью 575 л.с. предлагаются по цене от 7 730 000 рублей.
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