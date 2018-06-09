9 июня 2018, 18:31

Тюнеры G-Power добрались до BMW X6 M

Немецкое тюнинг-ателье уже 35 лет специализируется на усовершенствовании BMW M и Mercedes-AMG. На этот раз в их руки попался кроссовер BMW X6 M второго поколения. Мощность стандартного 4,4-литрового мотора форсировали с 575 до 750 лошадиных сил.
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  Тюнеры G-Power добрались до BMW X6 M BMW X6M Тюнеры G-Power добрались до BMW X6 M BMW X6M Тюнеры G-Power добрались до BMW X6 M BMW X6M Тюнеры G-Power добрались до BMW X6 M BMW X6M Тюнеры G-Power добрались до BMW X6 M
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Два год назад схожие метаморфозы произошли с мотором BMW X5 M. Тогда путем манипуляций с нагнетателями, выпускной системой и прошивкой двигателя удалось поднять мощность 575-сильного агрегата сначала до 700 л.с., а затем и до 750 сил. В этом, году тюнингуя BMW X6 M, специалисты решили, что лучшее враг хорошего, и оснастили кроссовер той же силовой установкой.
 
В итоге, они полностью воспроизвели успех X5 – мотор вновь выдает требуемые 750 «лошадей» и 980 Нм крутящего момента. А после дезактивации электронного ограничителя максимальная скорость X6 M возросла до 300 км/ч. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проходит за 11,5 секунды. Такой X6 M может составить достойную конкуренцию Lamborghini Urus.

BMW X6 M от G-Power получил особый карбоновый обвес Typhoon и массивные 23-дюймовые кованные колесные диски Hurricane RR. Конструкцию капота изменили, чтобы улучшить охлаждение моторного отсека. Оценить динамику и послушать урчание мотора мощного кроссовера можно на видео ниже.
 
В салонах российских дилеров BMW кроссоверы Х6 М, оснащенные стандартным 4,4-литровым мотором мощностью 575 л.с. предлагаются по цене от 7 730 000 рублей.
Дизайн и тюнинг БМВ х6м
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Отзывы по теме
Форум BMW X6M
привет, я тока собираюсь купить х6м и хотел спросить как она по ходовке, многие говорят что у бмв слабая ходовая, часто требует посещения сто, так ли это?
юнус
Помогите выбрать толщиномер
Помогите выбрать толщиномер лкп. Если кто не знает, то это прибор, для определения толщины лкп. Тем самым определяет была ли машина перекрашена, т.е. бита перед покупкой авто. Не хочется взять лом переваренный или с кучей шпаклевки.
Правый
Форум BMW 1
Пересел на эту красавицу с Гольфа 5. Давно хотел себе БМВ, но мне больше нравились авто гольф класса (были Опель Астра Г, Фольксваген Гольф 4, Фольксваген Гольф 5) . А на эту модель наткнулся буквально год назад, долго изучал форумы, чтобы поближе понять с чем придется иметь дело. В итоге остановился ...
Никифор
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Тюнеры G-Power добрались до BMW X6 M
{{material_115170}}Два год назад схожие метаморфозы произошли с мотором BMW X5 M. Тогда путем манипуляций с нагнетателями, выпускной системой и прошивкой двигателя удалось поднять мощность 575-сильного агрегата сначала до 700 л.с., а затем и до 750 сил. В этом, году тюнингуя BMW X6 M, специалисты решили, что лучшее враг хорошего, и оснастили кроссовер той же силовой установкой. В итоге, они полностью воспроизвели успех X5 – мотор вновь выдает требуемые 750 «лошадей» и 980 Нм крутящего момента. А после дезактивации электронного ограничителя максимальная скорость X6 M возросла до 300 км/ч. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проходит за 11,5 секунды. Такой X6 M может составить достойную конкуренцию Lamborghini Urus.BMW X6 M от G-Power получил особый карбоновый обвес Typhoon и массивные 23-дюймовые кованные колесные диски Hurricane RR. Конструкцию капота изменили, чтобы улучшить охлаждение моторного отсека. Оценить динамику и послушать урчание мотора мощного кроссовера можно на видео ниже. В салонах российских дилеров BMW кроссоверы Х6 М, оснащенные стандартным 4,4-литровым мотором мощностью 575 л.с. предлагаются по цене от 7 730 000 рублей.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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