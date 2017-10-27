27 октября 2017, 18:48
Тюнеры Hennessey создали шестиколесный пикап
Американское тюнинг-ателье Hennessey представило пикап VelociRaptor 6x6, разработанный на базе Ford F-150 Raptor. Модель дебютирует на шоу SEMA в Лас-Вегасе.
Ford F-150
Выпускается с 1996 г.
Новый от 1 450 000 до 0 Р
Отзывов: 2
Под капотом шестиколесного пикапа размещена 3,5-литровая «шестерка» EcoBoost с наддувом, которая при базовых настройках обладает мощностью 450 «лошадей» и 690 Нм крутящего момента. При желании, специалисты способны увеличить отдачу до 600 л.с. Для этого инженерам потребуются нагнетатели, улучшенная система выпуска и модифицированный интеркулер. Блок управления двигателем получит новые настройки.
Покупателям VelociRaptor 6x6 доступен по цене от 295 000 долларов. В этот прайс входит новый пикап Ford F-150 Raptor.
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Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
супер конечно слов иет.
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