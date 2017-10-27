27 октября 2017, 18:48

Тюнеры Hennessey создали шестиколесный пикап

Американское тюнинг-ателье Hennessey представило пикап VelociRaptor 6x6, разработанный на базе Ford F-150 Raptor. Модель дебютирует на шоу SEMA в Лас-Вегасе.
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  Тюнеры Hennessey создали шестиколесный пикап Ford F-150 Тюнеры Hennessey создали шестиколесный пикап
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Ford F-150
Выпускается с 1996 г.
Новый от 1 450 000 до 0 Р
Отзывов: 2
Стандартный внедорожник с кузовом превратился в «монстра» с тремя осями и шестью колесами. Автомобиль получил модернизированную подвеску Fox для ралли, внедорожные бамперы, лайт-бар со светодиодными элементами, дополнительные дуги безопасности, 20-дюймовые колесные диски с «вездеходными» покрышками и тормозные механизмы Brembo.

Под капотом шестиколесного пикапа размещена 3,5-литровая «шестерка» EcoBoost с наддувом, которая при базовых настройках обладает мощностью 450 «лошадей» и 690 Нм крутящего момента. При желании, специалисты способны увеличить отдачу до 600 л.с. Для этого инженерам потребуются нагнетатели, улучшенная система выпуска и модифицированный интеркулер. Блок управления двигателем получит новые настройки.

Покупателям VelociRaptor 6x6 доступен по цене от 295 000 долларов. В этот прайс входит новый пикап Ford F-150 Raptor.

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Форум Ford F-150
Уважаемые собратья ! Помогите найти рем набор на передний суппорт на Ф - 150 2006 года или его аналог.... зараннее всем спасибо !
Сергей
Ford рассекретил F-150 2015 модельного года
супер конечно слов иет.
к.г.
Тормозные колодки Ford F150
Срочно торг
shevron
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Тюнеры Hennessey создали шестиколесный пикап
{{model_2053}}Стандартный внедорожник с кузовом превратился в «монстра» с тремя осями и шестью колесами. Автомобиль получил модернизированную подвеску Fox для ралли, внедорожные бамперы, лайт-бар со светодиодными элементами, дополнительные дуги безопасности, 20-дюймовые колесные диски с «вездеходными» покрышками и тормозные механизмы Brembo.Под капотом шестиколесного пикапа размещена 3,5-литровая «шестерка» EcoBoost с наддувом, которая при базовых настройках обладает мощностью 450 «лошадей» и 690 Нм крутящего момента. При желании, специалисты способны увеличить отдачу до 600 л.с. Для этого инженерам потребуются нагнетатели, улучшенная система выпуска и модифицированный интеркулер. Блок управления двигателем получит новые настройки.Покупателям VelociRaptor 6x6 доступен по цене от 295 000 долларов. В этот прайс входит новый пикап Ford F-150 Raptor.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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