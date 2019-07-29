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29 июля 2019, 00:45

Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar

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Специалисты британского тюнинг-ателье Kahn Design основательно доработали внешность кроссовера Range Rover Velar, превратив его в Темного Рыцаря. Автомобиль получил новый уникальный обвес, эксклюзивную отделку салона и аудиосистему Meridian.
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
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В руки тюнеров попал автомобиль 2018 года выпуска с пробегом чуть более 4 тысяч километров. В британских автосалонах такой Range Rover Velar стоит от 48,9 тыс. фунтов стерлингов (или около 3,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Итоговая цена очень темного кроссовера в версии от Kahn Design составила 64 тыс. фунтов стерлингов (порядка 5 млн рублей).

Эксклюзивный Range Rover Velar выкрасили в роскошный матово-черный оттенок. Кроссовер получил карбоновую решетку радиатора, новые бамперы и массивный спойлер на крышке багажника. В расширенные колесные арки установили 23-дюймовые легкосплавные колесные диски цвета закопченной бронзы. 

В салоне появилась новая аудиосистема Meridian, спутниковая навигация, панорамная крыша и дистанционное управления системой климат-контроля. Черной кожей с необычной строчкой обиты сидения, центральный подлокотник, руль и дверные панели. В технической части изменений не произошло. Range Rover Velar сохранил 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 300 сил.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Range Rover Velar SVR выехал на тесты. Видео
этот Велар как все рэйндж гроверы паркетники, настоящие внедорожники рамники как то : Форд Ф150 Раптор, Тойота Тундра, Додж РАМ 1500 Ребел, Шевролет Сильверадо 1500 , Ниссан Титан, они легко надерут задницы любым Рэйндж роверам по внедорожности !!!
Михаил
В России стартуют продажи Range Rover Velar
Раздули трехлитровый движок до 380 сил, и при этом АИ остался 95? вот этим, конечно, порадовали. Немцам уже есть чему у них учится теперь. Да и салон внутри разительно притягательнее выглядеть стал. Молодцы!
Артур
Сетка за решетку радиатора
Первое, что нужно сделать после покупки Велара - установить сетку за решетку радиатора. Если оставить все как есть, можно поймать в радиатор не только мух и жуков, но и птиц, а любой залетевший камень вообще натворит бед.
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Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
{{material_125688}}В руки тюнеров попал автомобиль 2018 года выпуска с пробегом чуть более 4 тысяч километров. В британских автосалонах такой Range Rover Velar стоит от 48,9 тыс. фунтов стерлингов (или около 3,8 млн рублей в пересчете по актуальному курсу). Итоговая цена очень темного кроссовера в версии от Kahn Design составила 64 тыс. фунтов стерлингов (порядка 5 млн рублей).Эксклюзивный Range Rover Velar выкрасили в роскошный матово-черный оттенок. Кроссовер получил карбоновую решетку радиатора, новые бамперы и массивный спойлер на крышке багажника. В расширенные колесные арки установили 23-дюймовые легкосплавные колесные диски цвета закопченной бронзы. В салоне появилась новая аудиосистема Meridian, спутниковая навигация, панорамная крыша и дистанционное управления системой климат-контроля. Черной кожей с необычной строчкой обиты сидения, центральный подлокотник, руль и дверные панели. В технической части изменений не произошло. Range Rover Velar сохранил 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 300 сил.
2019-07-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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