29 июля 2019, 00:45
Тюнеры из Kahn Design показали темную сторону Range Rover Velar
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Специалисты британского тюнинг-ателье Kahn Design основательно доработали внешность кроссовера Range Rover Velar, превратив его в Темного Рыцаря. Автомобиль получил новый уникальный обвес, эксклюзивную отделку салона и аудиосистему Meridian.
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Компания Land Rover подготовила особо мощную версию кроссовера Range Rover Velar, которую назвали SVAutobiography ...Читать далее
Эксклюзивный Range Rover Velar выкрасили в роскошный матово-черный оттенок. Кроссовер получил карбоновую решетку радиатора, новые бамперы и массивный спойлер на крышке багажника. В расширенные колесные арки установили 23-дюймовые легкосплавные колесные диски цвета закопченной бронзы.
В салоне появилась новая аудиосистема Meridian, спутниковая навигация, панорамная крыша и дистанционное управления системой климат-контроля. Черной кожей с необычной строчкой обиты сидения, центральный подлокотник, руль и дверные панели. В технической части изменений не произошло. Range Rover Velar сохранил 2,0-литровую «турбочетверку» мощностью 300 сил.
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Отзывы по теме
этот Велар как все рэйндж гроверы паркетники, настоящие внедорожники рамники как то : Форд Ф150 Раптор, Тойота Тундра, Додж РАМ 1500 Ребел, Шевролет Сильверадо 1500 , Ниссан Титан, они легко надерут задницы любым Рэйндж роверам по внедорожности !!!
Раздули трехлитровый движок до 380 сил, и при этом АИ остался 95? вот этим, конечно, порадовали. Немцам уже есть чему у них учится теперь. Да и салон внутри разительно притягательнее выглядеть стал. Молодцы!
Первое, что нужно сделать после покупки Велара - установить сетку за решетку радиатора. Если оставить все как есть, можно поймать в радиатор не только мух и жуков, но и птиц, а любой залетевший камень вообще натворит бед.
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