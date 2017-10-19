19 октября 2017, 12:54
Тюнеры подготовили новую версию спортивной «Элантры»
Специалисты тюнинг-ателье Blood Type Racing специально для шоу SEMA подготовили концепт седана Hyundai Elantra Sport. Автомобиль оснастили другой выхлопной системой и функцией впрыска метанола.
Hyundai Elantra
От 1.6 л, 128 л.с
Новый от 899 900 до 1 199 900 Р
Также шоу-кар оснастили спортивными стабилизаторами поперечной устойчивости, аэродинамическим обвесом, винтовой подвеской и светодиодной оптикой. В салоне Elantra Sport установлены новые коврики с ромбовидной прострочкой. Руль выполнен из углеродного волокна. О серийной судьбе проекта пока ничего не сообщается.
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05.04.2017, 08:11
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30.01.2017, 18:16
В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
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машина супер пробег 78000 ни одной поломки
Замечания по статье: "... В июне в продажу поступила Elantra IV поколения..." - только это уже VI (J6) поколение Elantr. Я думаю это просто опечатка! J4 поколение Elantra HD, J5 поколение Elantra MD.
стоит сколько?
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