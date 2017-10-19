19 октября 2017, 12:54

Тюнеры подготовили новую версию спортивной «Элантры»

Специалисты тюнинг-ателье Blood Type Racing специально для шоу SEMA подготовили концепт седана Hyundai Elantra Sport. Автомобиль оснастили другой выхлопной системой и функцией впрыска метанола.
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Hyundai Elantra
От 1.6 л, 128 л.с
Новый от 899 900 до 1 199 900 Р
Под капотом модели размещается 1,6-литровый 4-цилиндровый турбоагрегат. Его отдача и динамические характеристики модели пока держатся в секрете. На обычной «Элантре» агрегат выдает 206 «лошадей» и и 257 Нм крутящего момента.

Также шоу-кар оснастили спортивными стабилизаторами поперечной устойчивости, аэродинамическим обвесом, винтовой подвеской и светодиодной оптикой. В салоне Elantra Sport установлены новые коврики с ромбовидной прострочкой. Руль выполнен из углеродного волокна. О серийной судьбе проекта пока ничего не сообщается.

Дизайн и тюнинг Хендай Элантра

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Elantra
машина супер пробег 78000 ни одной поломки
Сергей
Тест-драйв Hyundai Elantra: истинный демократ
Замечания по статье: "... В июне в продажу поступила Elantra IV поколения..." - только это уже VI (J6) поколение Elantr. Я думаю это просто опечатка! J4 поколение Elantra HD, J5 поколение Elantra MD.
Георгий
Hyundai наконец-то показал новую Elantra
стоит сколько?
djei
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Тюнеры подготовили новую версию спортивной «Элантры»
{{model_v2_1609}}Под капотом модели размещается 1,6-литровый 4-цилиндровый турбоагрегат. Его отдача и динамические характеристики модели пока держатся в секрете. На обычной «Элантре» агрегат выдает 206 «лошадей» и и 257 Нм крутящего момента.Также шоу-кар оснастили спортивными стабилизаторами поперечной устойчивости, аэродинамическим обвесом, винтовой подвеской и светодиодной оптикой. В салоне Elantra Sport установлены новые коврики с ромбовидной прострочкой. Руль выполнен из углеродного волокна. О серийной судьбе проекта пока ничего не сообщается.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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