11 июля 2019, 11:34

Тюнеры сделали Audi RS7 бронированным

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Специалисты тюнинг-ателье APR совместно с американской компанией AddArmor подготовили бронированную версию «заряженного» хэтчбека Audi RS7. Общая масса брони составила чуть более 90 кг.
Тюнеры сделали Audi RS7 бронированным
Тюнеры сделали Audi RS7 бронированным
Тюнеры сделали Audi RS7 бронированным
Тюнеры сделали Audi RS7 бронированным

Audi RS7
Выпускается с 2014 г.
Новый 8 500 000 Р
Отзывов: 2
Разработчики заменили обычные окна на пуленепробиваемые многослойные стекла с вкраплением полимерных материалов. А в конструкции хэтчбека использовали панели из поликарбоната.

Под капотом «хот-хэтча» установлен модернизированный 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбинами. Мощность мотора выросла до 771 л.с. и 1085 Нм крутящего момента. С места до «сотни» бронированный Audi RS7 ускоряется за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.

В список оборудования модели вошли такие необычные опции, как функция распыления перцового газа, система установки дымовой завесы, «звуковая пушка» и шины Run-Flat. Также в машине есть электрошокеры на дверных ручках и световые элементы ослепляющего действия.


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Тюнеры сделали Audi RS7 бронированным
{{model_no_show_6171}} Разработчики заменили обычные окна на пуленепробиваемые многослойные стекла с вкраплением полимерных материалов. А в конструкции хэтчбека использовали панели из поликарбоната.Под капотом «хот-хэтча» установлен модернизированный 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбинами. Мощность мотора выросла до 771 л.с. и 1085 Нм крутящего момента. С места до «сотни» бронированный Audi RS7 ускоряется за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.В список оборудования модели вошли такие необычные опции, как функция распыления перцового газа, система установки дымовой завесы, «звуковая пушка» и шины Run-Flat. Также в машине есть электрошокеры на дверных ручках и световые элементы ослепляющего действия.
2019-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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