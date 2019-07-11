11 июля 2019, 11:34
Тюнеры сделали Audi RS7 бронированным
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Специалисты тюнинг-ателье APR совместно с американской компанией AddArmor подготовили бронированную версию «заряженного» хэтчбека Audi RS7. Общая масса брони составила чуть более 90 кг.
Под капотом «хот-хэтча» установлен модернизированный 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двумя турбинами. Мощность мотора выросла до 771 л.с. и 1085 Нм крутящего момента. С места до «сотни» бронированный Audi RS7 ускоряется за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч.
В список оборудования модели вошли такие необычные опции, как функция распыления перцового газа, система установки дымовой завесы, «звуковая пушка» и шины Run-Flat. Также в машине есть электрошокеры на дверных ручках и световые элементы ослепляющего действия.
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