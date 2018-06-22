22 июня 2018, 09:17
Тюнеры сделали Toyota C-HR еще выразительнее
Компания Wald International, известный производитель тюнинга, в том числе и для автомобилей Toyota и Lexus, представила свой взгляд на новый кроссовер Toyota C-HR. Автомобиль получил агрессивный обвес, спортивную подвеску и новый набор колесных дисков размерностью до 22 дюймов.
Toyota C-HR
Выпускается с 2017 г.
Wald International подготовила сразу два варианта тюнинга для Toyota C-HR. Первый, серый, выглядит убийственно: заниженная подвеска, массивный обвес, диффузор, выразительные светодиодные ходовые огни и разноразмерные колесные диски спереди и сзади. Второй вариант двухцветный. Основная часть кузова матово-зеленая с черной крышей и стойками, а также другими черными акцентами. Для кроссоверов предложили более мощные тормоза и спортивную подвеску. В салоне появилась новая фоновая подсветка, цветные акценты на руле, алюминиевые накладки на педали и коврики с контрастной окантовкой и фирменным логотипом Wald.
Напомним, в России кроссовер Toyota C-HR доступен в трех уровнях оснащения. Стоимость базовой переднеприводной версии с 1,2-литровым турборомотором и «механикой» начинается от 1 299 000 рублей. Потенциально самая популярная Hot с 2,0-литровым мотором, вариатором и передним приводом (от 1 670 000 рублей). За топовую полноприводную Cool с 1,2-литровым турбомотором и вариатором просят от 2 083 000 рублей.
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
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