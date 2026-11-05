Борт с подогревом, динамиками и замками от Rivian: чем еще удивил посетителей SEMA-2026 безумный гибрид Toyota Tacoma и Lexus GX

5 ноября 2026, 14:52
Энтузиасты создали идеальный пикап Lexus, который сама компания так и не решилась выпустить
Энтузиасты создали идеальный пикап Lexus, который сама компания так и не решилась выпустить
Meso Customs показала на SEMA 2026 пикап TX1 с кузовными деталями Lexus GX 550. У машины необычный откидной борт: он оснащен подогревом и динамиками. Это единичная переделка, готового комплекта для Tacoma нет.
Борт TX1 можно использовать как дополнительное сиденье: в нем предусмотрены два места с подогревом и Bluetooth-динамики. Эта деталь отличает проект от обычных переделок кузова. Meso Customs построила пикап на базе Toyota Tacoma четвертого поколения и представила его на SEMA 2026 в Лас-Вегасе, на экспозиции Toyo Tires Treadpass.
По данным Autonews, работа заняла почти год. Все началось с компьютерного рендера цифрового художника Lukemadevids, который Meso Customs превратила в единственный выставочный автомобиль. Создатели выбрали Tacoma, а не более крупную Toyota Tundra: пропорции пикапа должны были напоминать Lexus GX 550. Как отмечает Road & Track, Toyota и Lexus официально проект не спонсировали. В отрасли идею пикапа под маркой Lexus обсуждают уже несколько лет, хотя сама компания прежде исключала серийные версии Tacoma и Tundra под своим брендом. Сам Lexus этот проект не разрабатывал.
Переднюю часть заметно перекроили: решетку радиатора и фары взяли у Lexus GX 550, оттуда же пришел капот. Передний бампер изготовили заново, под увеличенную ширину машины. Двери и остекление остались от Toyota Tacoma, а зеркала установили от Lexus. Расширители арок и другие кузовные элементы спроектировали по CAD-моделям и напечатали на 3D-принтере. Carscoops отмечает, что так удалось создать нестандартные панели без дорогой штамповочной оснастки.
Заднюю часть переделали отдельно: для TX1 изготовили заказной борт из укороченной части задней двери Lexus GX. Замки взяли у электромобилей Rivian, сохранив работоспособность конструкции. Борт открывается как грузовая платформа, но может служить и дополнительным пассажирским местом. Ранее Lexus рассматривали в контексте серийных моделей; о планах выпуска TX1 в связанной теме можно прочитать в материале о Lexus.
Для бездорожья поставили колеса с системой beadlock и увеличенные шины Toyo Open Country R/T Trail. Подвеску оснастили амортизаторами King Off-Road Racing Shocks, а также верхними рычагами 74 Weld. Тормоза усилили, дорожный просвет увеличили. Дополнительные фонари закрепили на крыше и бампере, еще одну пару разместили у основания передних стоек.
Под капотом остался штатный для исходной Tacoma турбированный бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 л. На мотор установили впуск SXTH Element CPLT и фронтальный интеркулер. Интерьер пока не показали.
Meso Customs подчеркивает: TX1 построили в единственном экземпляре, готового комплекта для переоборудования серийных пикапов нет. SEMA Show проводит Ассоциация производителей специального автомобильного оборудования, выставка существует с 1967 года.
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