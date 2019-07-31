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31 июля 2019, 11:38

Тюнеры «зарядили» Volkswagen Polo до 316 сил

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Немецкое тюнинг-ателье Siemoneit Racing представило свою версию Volkswagen Polo GTI. Штатный 2-литровый турбомотор хэтчбека серьезно модифицировали. В итоге отдача агрегата возросла до 316 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента.
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
Тюнеры зарядили Volkswagen Polo до 316 сил
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Самая мощная из представленных до сих пор версий Volkswagen Polo - Polo R WRC Street – выдавала 220 л.с. Но это детский лепет по сравнению с творением специалистов Siemoneit Racing, которым удалось форсировать стандартную 2,0-литровую «турбочетверку» до 316 сил. На «обычном» Polo GTI этот мотор развивает лишь 197 л.с. и 320 Нм.

Немецкие тюнеры установили более крупную турбину, переделали выпускную систему и усилили систему охлаждения. Кроме того, им пришлось доработать штатную роботизированную коробку передач DSG, чтобы она смогла «переварить» увеличившуюся мощность и крутящий момент. Весь тюнинг комплект в Siemoneit Racing оценили в 9 тысяч евро (около 636 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу).

Тому, кто готов заплатить еще больше, ателье предлагает дооснастить свой Polo GTI 18-дюймовыми колесными дисками ATS с шинами Michelin Pilot Super Sport и подвеской KW Clubsport. В салоне могут установить сиденья Recaro с ремнями безопасности Sabelt и каркас безопасности. Со всеми этими доработками Polo GTI от Siemoneit Racing набирает первую «сотню» за 5,2 секунды или на 1,5 секунды быстрее стандартной 197-сильной версии. Максимальная скорость спорткара составляет 256 км/ч.


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Тюнеры «зарядили» Volkswagen Polo до 316 сил
{{material_126784}}Самая мощная из представленных до сих пор версий Volkswagen Polo - Polo R WRC Street – выдавала 220 л.с. Но это детский лепет по сравнению с творением специалистов Siemoneit Racing, которым удалось форсировать стандартную 2,0-литровую «турбочетверку» до 316 сил. На «обычном» Polo GTI этот мотор развивает лишь 197 л.с. и 320 Нм.Немецкие тюнеры установили более крупную турбину, переделали выпускную систему и усилили систему охлаждения. Кроме того, им пришлось доработать штатную роботизированную коробку передач DSG, чтобы она смогла «переварить» увеличившуюся мощность и крутящий момент. Весь тюнинг комплект в Siemoneit Racing оценили в 9 тысяч евро (около 636 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу).Тому, кто готов заплатить еще больше, ателье предлагает дооснастить свой Polo GTI 18-дюймовыми колесными дисками ATS с шинами Michelin Pilot Super Sport и подвеской KW Clubsport. В салоне могут установить сиденья Recaro с ремнями безопасности Sabelt и каркас безопасности. Со всеми этими доработками Polo GTI от Siemoneit Racing набирает первую «сотню» за 5,2 секунды или на 1,5 секунды быстрее стандартной 197-сильной версии. Максимальная скорость спорткара составляет 256 км/ч.
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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