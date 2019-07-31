31 июля 2019, 11:38
Тюнеры «зарядили» Volkswagen Polo до 316 сил
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Немецкое тюнинг-ателье Siemoneit Racing представило свою версию Volkswagen Polo GTI. Штатный 2-литровый турбомотор хэтчбека серьезно модифицировали. В итоге отдача агрегата возросла до 316 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента.
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Немецкие тюнеры установили более крупную турбину, переделали выпускную систему и усилили систему охлаждения. Кроме того, им пришлось доработать штатную роботизированную коробку передач DSG, чтобы она смогла «переварить» увеличившуюся мощность и крутящий момент. Весь тюнинг комплект в Siemoneit Racing оценили в 9 тысяч евро (около 636 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу).
Тому, кто готов заплатить еще больше, ателье предлагает дооснастить свой Polo GTI 18-дюймовыми колесными дисками ATS с шинами Michelin Pilot Super Sport и подвеской KW Clubsport. В салоне могут установить сиденья Recaro с ремнями безопасности Sabelt и каркас безопасности. Со всеми этими доработками Polo GTI от Siemoneit Racing набирает первую «сотню» за 5,2 секунды или на 1,5 секунды быстрее стандартной 197-сильной версии. Максимальная скорость спорткара составляет 256 км/ч.
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