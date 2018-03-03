3 марта 2018, 15:34
Тюнинг Mercedes G63 от Lumma Design
Немецкое тюнинг-ателье Lumma Design, не дожидаясь официальной премьеры мощного Mercedes G63 от AMG, представило свою версию внедорожника – обилие карбона и 24-дюймовые колесные диски.
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А вот обвес G63 – не карбоновый. Но он прекрасно сочетается с выведенным сбоку сдвоенным выхлопом и визуально занижает клиренс внедорожника. Саму выхлопную систему немного модернизировали, сделав звук благороднее и мощнее. Не обошлось и без новых колес. Расширенные колесные арки позволяют установить спереди покрышки размерностью 305/35R23, а сзади – 295/30R24.
По желанию заказчика специалисты Lumma готовы внести практически любые изменения в интерьер внедорожника. Также в виде опции сейчас доступна заниженная подвеска. Базовый 4,0-литровый битурбо двигатель V8, мощностью 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента пока остался без изменений. Но можно быть уверенным, что они не заставят себя долго ждать, и в ближайшее время мы увидим еще много интерпретаций легендарного Mercedes G-Class
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Отзывы по теме
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
а мне из них из всех больше всего нравится рр спорт, вот это уж точно - брутальней не бывает) ) )
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
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