3 марта 2018, 15:34

Тюнинг Mercedes G63 от Lumma Design

Немецкое тюнинг-ателье Lumma Design, не дожидаясь официальной премьеры мощного Mercedes G63 от AMG, представило свою версию внедорожника – обилие карбона и 24-дюймовые колесные диски.
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  Тюнинг Mercedes G63 от Lumma Design Mercedes G-класс Тюнинг Mercedes G63 от Lumma Design Mercedes G-класс Тюнинг Mercedes G63 от Lumma Design Mercedes G-класс Тюнинг Mercedes G63 от Lumma Design Mercedes G-класс Тюнинг Mercedes G63 от Lumma Design
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Для тех, кто считает новый G-Class недостаточно агрессивным, ателье Lumma Design подготовило свой вариант легендарного внедорожника. Автомобиль получил массивные карбоновые колесные арки, которые добавили к ширине по 20 мм с каждой стороны. Кроме того, из углепластика сделан капот со встроенными воздухозаборниками, крыша, кожух запасного колеса, спойлер, корпуса боковых зеркал, ручки и молдинги. 

А вот обвес G63 – не карбоновый. Но он прекрасно сочетается с выведенным сбоку сдвоенным выхлопом и визуально занижает клиренс внедорожника. Саму выхлопную систему немного модернизировали, сделав звук благороднее и мощнее. Не обошлось и без новых колес. Расширенные колесные арки позволяют установить спереди покрышки размерностью 305/35R23, а сзади – 295/30R24.

По желанию заказчика специалисты Lumma готовы внести практически любые изменения в интерьер внедорожника. Также в виде опции сейчас доступна заниженная подвеска. Базовый 4,0-литровый битурбо двигатель V8, мощностью 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента пока остался без изменений. Но можно быть уверенным, что они не заставят себя долго ждать, и в ближайшее время мы увидим еще много интерпретаций легендарного Mercedes G-Class
Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Бенц, Мерседес Г класс
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
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а мне из них из всех больше всего нравится рр спорт, вот это уж точно - брутальней не бывает) ) )
Никита Донской
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Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
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Тюнинг Mercedes G63 от Lumma Design
{{material_122534}}Для тех, кто считает новый G-Class недостаточно агрессивным, ателье Lumma Design подготовило свой вариант легендарного внедорожника. Автомобиль получил массивные карбоновые колесные арки, которые добавили к ширине по 20 мм с каждой стороны. Кроме того, из углепластика сделан капот со встроенными воздухозаборниками, крыша, кожух запасного колеса, спойлер, корпуса боковых зеркал, ручки и молдинги. А вот обвес G63 – не карбоновый. Но он прекрасно сочетается с выведенным сбоку сдвоенным выхлопом и визуально занижает клиренс внедорожника. Саму выхлопную систему немного модернизировали, сделав звук благороднее и мощнее. Не обошлось и без новых колес. Расширенные колесные арки позволяют установить спереди покрышки размерностью 305/35R23, а сзади – 295/30R24.По желанию заказчика специалисты Lumma готовы внести практически любые изменения в интерьер внедорожника. Также в виде опции сейчас доступна заниженная подвеска. Базовый 4,0-литровый битурбо двигатель V8, мощностью 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента пока остался без изменений. Но можно быть уверенным, что они не заставят себя долго ждать, и в ближайшее время мы увидим еще много интерпретаций легендарного Mercedes G-Class
2018-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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