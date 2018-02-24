24 февраля 2018, 09:21
Тюнинг: Mitsubishi Lancer для настоящих самураев
Болгарское тюнинг-ателье Vilner представило свой взгляд на Mitsubishi Lancer. Полноприводной автомобиль назвали Allroads Ronin. Изменения почти не затронули техническую сторону седана. Его отличительной особенностью стал роскошный интерьер.
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На потолке и крыше автомобиля серебристые узоры в японском стиле. Ручка рычага стояночного тормоза выполнена в виде рукоятки самурайского меча – катаны. Благодаря внушительной шумоизоляции (общим весом 35 килограмм) в салоне стало значительно тише. Спортивный руль получил выемки для пальцев, а циферблаты приборной панели теперь напоминают спорткары Ferrari. Завершает образ 11-дюймовый экран с камерой заднего вида.
Автомобиль получил светодиодную оптику, защитный обвес, рейлинги на крыше и внедорожными шины Yokohama Geolandar. Благодаря модифицированной подвеске дорожный просвет увеличился на 20 мм. Под капотом седана стандартный четырехцилиндровый 2,0-литровый турбомотор мощностью 241 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Привод – полный, коробка – 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.
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Отзывы по теме
ЛАНСЕР 10 У меня проблем заливал 4 недели назад масло на данный момент масло на кончике щупа куда могло деться масло машина не коптит ездит без нареканей вот вчера загорелась маленка во весь экран.
Осталось ждать не более года. Хотя сам езжу на Лансере еще предыдущего поколения, так что для меня эта новость поскольку-постольку. В виду экономической ситуации особо нет денег покупать каждое новое поколение. Хочется только увидеть, какие изменения они внесут в дизайн. Вот что-что, а смотрится Лансер ...
Три варианта: проводка, датчики, предохранитель. Ищите, устраняйте проблему.
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