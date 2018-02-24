24 февраля 2018, 09:21

Тюнинг: Mitsubishi Lancer для настоящих самураев

Болгарское тюнинг-ателье Vilner представило свой взгляд на Mitsubishi Lancer. Полноприводной автомобиль назвали Allroads Ronin. Изменения почти не затронули техническую сторону седана. Его отличительной особенностью стал роскошный интерьер.
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  Тюнинг: Mitsubishi Lancer для настоящих самураев Mitsubishi Lancer Тюнинг: Mitsubishi Lancer для настоящих самураев Mitsubishi Lancer Тюнинг: Mitsubishi Lancer для настоящих самураев Mitsubishi Lancer Тюнинг: Mitsubishi Lancer для настоящих самураев Mitsubishi Lancer Тюнинг: Mitsubishi Lancer для настоящих самураев
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Основой для тюнеров послужил Mitsubishi Lancer Ralliart 2011 года выпуска. Центральным мотивом интерьера стал образ ронина – японского воина-самурая, потерявшего хозяина. В отделке салона используется кожа Nappa, тисненая замша и японский нетканый материал Amaretta. Узор на замше напоминает узоры на броне самураев. «Деревянные» вставки на приборной панели – это тоже тисненая замша. Для отделки центральной части кресел и стоек использовался особый нетканый материал. Он в 4 000 раз тоньше человеческого волоса, тем не менее очень прочный и долговечный. 

На потолке и крыше автомобиля серебристые узоры в японском стиле. Ручка рычага стояночного тормоза выполнена в виде рукоятки самурайского меча – катаны. Благодаря внушительной шумоизоляции (общим весом 35 килограмм) в салоне стало значительно тише. Спортивный руль получил выемки для пальцев, а циферблаты приборной панели теперь напоминают спорткары Ferrari. Завершает образ 11-дюймовый экран с камерой заднего вида.

Автомобиль получил светодиодную оптику, защитный обвес, рейлинги на крыше и внедорожными шины Yokohama Geolandar. Благодаря модифицированной подвеске дорожный просвет увеличился на 20 мм. Под капотом седана стандартный четырехцилиндровый 2,0-литровый турбомотор мощностью 241 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Привод – полный, коробка – 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Дизайн и тюнинг Мицубиси, Митсубиси Лансер
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Lancer X
ЛАНСЕР 10 У меня проблем заливал 4 недели назад масло на данный момент масло на кончике щупа куда могло деться масло машина не коптит ездит без нареканей вот вчера загорелась маленка во весь экран.
Denis
Новый Mitsubishi Lancer появится не раньше 2018 года
Осталось ждать не более года. Хотя сам езжу на Лансере еще предыдущего поколения, так что для меня эта новость поскольку-постольку. В виду экономической ситуации особо нет денег покупать каждое новое поколение. Хочется только увидеть, какие изменения они внесут в дизайн. Вот что-что, а смотрится Лансер ...
Петр Родионов
Не работает абс причины
Три варианта: проводка, датчики, предохранитель. Ищите, устраняйте проблему.
Валентин
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Тюнинг: Mitsubishi Lancer для настоящих самураев
{{material_79740}}Основой для тюнеров послужил Mitsubishi Lancer Ralliart 2011 года выпуска. Центральным мотивом интерьера стал образ ронина – японского воина-самурая, потерявшего хозяина. В отделке салона используется кожа Nappa, тисненая замша и японский нетканый материал Amaretta. Узор на замше напоминает узоры на броне самураев. «Деревянные» вставки на приборной панели – это тоже тисненая замша. Для отделки центральной части кресел и стоек использовался особый нетканый материал. Он в 4 000 раз тоньше человеческого волоса, тем не менее очень прочный и долговечный. На потолке и крыше автомобиля серебристые узоры в японском стиле. Ручка рычага стояночного тормоза выполнена в виде рукоятки самурайского меча – катаны. Благодаря внушительной шумоизоляции (общим весом 35 килограмм) в салоне стало значительно тише. Спортивный руль получил выемки для пальцев, а циферблаты приборной панели теперь напоминают спорткары Ferrari. Завершает образ 11-дюймовый экран с камерой заднего вида.Автомобиль получил светодиодную оптику, защитный обвес, рейлинги на крыше и внедорожными шины Yokohama Geolandar. Благодаря модифицированной подвеске дорожный просвет увеличился на 20 мм. Под капотом седана стандартный четырехцилиндровый 2,0-литровый турбомотор мощностью 241 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Привод – полный, коробка – 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.
2018-02-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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