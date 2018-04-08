8 апреля 2018, 09:58

Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка»

Монгольское тюнинг-ателье MXM Motors представило VIP-вариант популярной в стране модели УАЗ. Отделка салона отечественной «Буханки» выполнена на уровне автомобилей представительского класса.
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  Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка» УАЗ 3303 Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка» УАЗ 3303 Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка» УАЗ 3303 Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка» УАЗ 3303 Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка» УАЗ 3303 Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка»
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Автомобиль покрасили в дорогой черный матовый цвет, добавили внедорожный обвес, багажник на крышу и дополнительные противотуманные фары. Внутри «Буханка» изменилась до неузнаваемости. Монгольские тюнеры разобрали весь салон, сняли штатную шумоизоляцию и переделали электрику. В передних дверях появились электростеклоподъемники. Водителя от основного салона отделяет перегородка со встроенным телевизором.

В отделке салона использовались далеко не люксовые материалы – фанера, кожзам и ковролин. Но выглядит все богато: вставки «под дерево» на передней панели и дверях, кожаные двухцветные сидения с диагональной прострочкой. В салоне появился угловой диван со столиком и комфортабельное кресло, телевизор с баром и оригинальные светодиодные потолочные светильники. А окна украсили шторами и бахромой.

Весь процесс преображения «Буханки» в люксовый минивен запечатлен в 42-минутном видео. Комментарии и пояснения, к сожалению, на монгольском. Но показано все очень подробно.
Дизайн и тюнинг UAZ 3303
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Отзыв о УАЗ 3303 2001 года
Машина хорошая, но за 17 лет, хорошо износилась, ремонты дороже встанут, надо новую.А для наших дорог пока лучшая РЕНО,
men1957
Отзыв о УАЗ 3303 1994 года
Прекрасный работяга, вывозит все, проедет там, где глаза боятся!
Борисовна
Форум УАЗ 469
| Кому: дмитрий Потому что он у вас не герметичный. Вначале напускал воду, потом она замерзла, когда лед убрали опять проявилась не герметичность ввиду чего и начало стрелять. | Кому: dino29 Данный автомобиль уже явно устарел, и я даже не говорю об этих б.у. экземплярах, проблем по которым хватает ...
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Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка»
{{material_122410}}Автомобиль покрасили в дорогой черный матовый цвет, добавили внедорожный обвес, багажник на крышу и дополнительные противотуманные фары. Внутри «Буханка» изменилась до неузнаваемости. Монгольские тюнеры разобрали весь салон, сняли штатную шумоизоляцию и переделали электрику. В передних дверях появились электростеклоподъемники. Водителя от основного салона отделяет перегородка со встроенным телевизором.В отделке салона использовались далеко не люксовые материалы – фанера, кожзам и ковролин. Но выглядит все богато: вставки «под дерево» на передней панели и дверях, кожаные двухцветные сидения с диагональной прострочкой. В салоне появился угловой диван со столиком и комфортабельное кресло, телевизор с баром и оригинальные светодиодные потолочные светильники. А окна украсили шторами и бахромой.Весь процесс преображения «Буханки» в люксовый минивен запечатлен в 42-минутном видео. Комментарии и пояснения, к сожалению, на монгольском. Но показано все очень подробно.
2018-04-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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