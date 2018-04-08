8 апреля 2018, 09:58
Тюнинг по-монгольски: роскошная «Буханка»
Монгольское тюнинг-ателье MXM Motors представило VIP-вариант популярной в стране модели УАЗ. Отделка салона отечественной «Буханки» выполнена на уровне автомобилей представительского класса.
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В отделке салона использовались далеко не люксовые материалы – фанера, кожзам и ковролин. Но выглядит все богато: вставки «под дерево» на передней панели и дверях, кожаные двухцветные сидения с диагональной прострочкой. В салоне появился угловой диван со столиком и комфортабельное кресло, телевизор с баром и оригинальные светодиодные потолочные светильники. А окна украсили шторами и бахромой.
Весь процесс преображения «Буханки» в люксовый минивен запечатлен в 42-минутном видео. Комментарии и пояснения, к сожалению, на монгольском. Но показано все очень подробно.
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