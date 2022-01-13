13 января 2022, 16:47
Тюнинг превращается в дорогое удовольствие: автовладельцев ждут новые расходы
На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, предусматривающий повышение госпошлин за регистрацию автомобильного тюнинга. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Дарья Климова Фото: Интересная Россия
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Пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности также предлагают увеличить – с 800 до 1 000 рублей. По оценке правительства, новые сборы позволят дополнительно привлекать в бюджет по 700 млн рублей в год.
Напомним, внесением изменения в конструкцию ТС считается установка любого оборудования, не предусмотренного автопроизводителем. Это может быть нештатный багажник, новые фары или газобаллонное оборудование.
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13.01.2022, 09:56
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13.01.2022, 09:12
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