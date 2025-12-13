Этот Ram 1500 TRX удивляет динамикой и внешним видом – сколько стоит такой монстр?

13 декабря 2025, 14:20
Тюнингованный Ram 1500 TRX с 1550 л.с. разгоняется быстрее суперкаров
Тюнингованный Ram 1500 TRX с 1550 л.с. разгоняется быстрее суперкаров
Ram 1500 TRX после доработки получил 1550 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внешний облик и салон тоже изменились. Подробности о технических характеристиках и перспективах модели – в нашем материале. Узнайте, когда ждать возвращения легендарного пикапа.
Ram 1500 TRX давно считается одним из самых ярких представителей среди мощных пикапов, и даже в стандартной версии способен удивить динамикой. Однако отдельные экземпляры, попавшие в руки тюнеров, превращаются в настоящих монстров. Один из таких автомобилей недавно привлек внимание автолюбителей благодаря впечатляющим характеристикам и необычному внешнему виду.
Этот Ram 1500 TRX получил серьезную доработку двигателя. Теперь под капотом скрывается 1550 лошадиных сил – это почти вдвое больше, чем у заводской версии. Такой прирост мощности позволил пикапу разгоняться до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Для сравнения: стандартный TRX справляется с этой задачей за 4,6 секунды, а максимальная скорость увеличилась с 190 до 233 км/ч.
Сравнивая с современными суперкарами, становится ясно, насколько впечатляющий этот результат. Например, Lamborghini Temerario разгоняется до «сотни» за 2,7 секунды, и разница с тюнингованным пикапом минимальна. При этом Ram 1500 TRX сохраняет все свои внедорожные и грузовые возможности, что делает его уникальным предложением на рынке.
Внешность автомобиля также подверглась изменениям. Кузов окрашен в белый цвет с красными и черными акцентами, а защитная пленка защищает лакокрасочное покрытие. Передний и задний бамперы выполнены из стали, а нижняя часть кузова теперь тоже белая, хотя обычно она черная. Окна получили затемнение, а на передней части появились дополнительные световые элементы. Особого внимания заслуживают новые 26-дюймовые диски Forgiato с широкими полками и сложным рисунком, а также низкопрофильные шины, которые обеспечивают достаточное сцепление даже на бездорожье.
Салон не уступает экстерьеру по уровню доработок. Внутри – черная кожа с красными вставками и прострочкой, элементы из алькантары, а на спинках сидений красуется эмблема TRX. Центральная консоль украшена специальной табличкой, а руль с плоским основанием частично обтянут алькантарой. Панорамная крыша и черная обивка потолка подчеркивают премиальный характер интерьера. На одометре – чуть больше 16 тысяч километров и автомобиль недавно сменил владельца, однако сумма сделки не раскрывается.
Интересно, что официальные данные о времени прохождения четверти мили для этого экземпляра не опубликованы. Стандартный TRX преодолевает дистанцию за 13 секунд, а тюнингованный, по оценкам, способен уложиться в 11 секунд, а при идеальных условиях – даже в 10. Это еще раз подтверждает, насколько серьезно изменились динамические возможности пикапа.
Пока поклонники Ram 1500 TRX обсуждают стоимость такого уникального автомобиля, производитель готовит возвращение модели на рынок. Как стало известно, новый TRX вновь получит V8 под капотом, вероятнее всего, это будет знакомый 6,2-литровый компрессорный двигатель Hellcat. Ожидается, что продажи стартуют уже в следующем году, а новинка появится у дилеров как модель 2027 года.
