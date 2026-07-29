Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 19:58

TZR ENDURO 125: внедорожный мотоцикл для сложных условий и сельской местности

TZR ENDURO 125: внедорожный мотоцикл для сложных условий и сельской местности

Для суровых условий: TZR ENDURO 125 — мотоцикл, который заводится в мороз и везет 130 кг там, где не проедет внедорожник

TZR ENDURO 125: внедорожный мотоцикл для сложных условий и сельской местности

TZR ENDURO 125 - мотоцикл, созданный для работы и отдыха в условиях бездорожья. Его конструкция и технические решения позволяют уверенно передвигаться по пересеченной местности, что особенно актуально для сельских районов и удаленных маршрутов.

TZR ENDURO 125 - мотоцикл, созданный для работы и отдыха в условиях бездорожья. Его конструкция и технические решения позволяют уверенно передвигаться по пересеченной местности, что особенно актуально для сельских районов и удаленных маршрутов.
TZR ENDURO 125 — практичный мотоцикл для российских дорог, созданный для тех, кто регулярно сталкивается с бездорожьем — будь то работа или активный отдых. Модель подойдёт охотникам, рыболовам, туристам, сотрудникам коммунальных и лесных служб, а также владельцам фермерских хозяйств.
Благодаря дорожному просвету в 320 мм мотоцикл уверенно преодолевает колейность, повороты и сложные участки — от лесных просеков до каменных склонов, а колёса с глубоким протектором (2,50‑14 спереди и 3,00‑12 сзади) устойчивы к проколам и не проскальзывают.
Спереди установлена телескопическая вилка, сзади — амортизатор с регулировкой предварительной нагрузки. В сочетании с компактной рамой это помогает справляться с неровностями дороги. Одноцилиндровый 4‑тактный мотор объёмом 124 см³ стабильно работает даже при низких температурах и на высоте, а максимальная скорость в 65 км/ч достаточна для движения по грунтовым и лесным дорогам.
Две системы запуска — электростартер и кик‑стартер — особенно полезны в холодное время года или вдали от цивилизации. Топливный бак на 2 литра при расходе 2,3 л/100 км позволяет проезжать значительные расстояния без дозаправки. Порошковая окраска защищает раму и детали, а доступ к основным элементам не требует инструментов; простая конструкция и доступность запчастей снижают стоимость обслуживания.
Собственный вес мотоцикла — 62 кг, допустимая нагрузка — до 130 кг, что удобно для перевозки снаряжения или инструментов. Гидравлические дисковые тормоза эффективно работают даже на скользких поверхностях.
TZR ENDURO 125 конкурирует с другими моделями для бездорожья, но выделяется сочетанием компактности, надёжности и простоты обслуживания, а доставка по всей России делает мотоцикл доступным для жителей разных регионов. В 2026 году спрос на простые и ремонтопригодные мотоциклы продолжает расти, и TZR ENDURO 125 остаётся актуальным решением для тех, кому нужен мобильный транспорт без лишних сложностей. Для сравнения: в сегменте автодомов тоже растёт интерес к практичным моделям — например, японский автодом Robinson 771 на базе Toyota Hiace популярен благодаря универсальности и адаптации к разным условиям.

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