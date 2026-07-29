Для суровых условий: TZR ENDURO 125 — мотоцикл, который заводится в мороз и везет 130 кг там, где не проедет внедорожник

29 июля 2026, 19:58
TZR ENDURO 125: внедорожный мотоцикл для сложных условий и сельской местности
TZR ENDURO 125: внедорожный мотоцикл для сложных условий и сельской местности
TZR ENDURO 125 - мотоцикл, созданный для работы и отдыха в условиях бездорожья. Его конструкция и технические решения позволяют уверенно передвигаться по пересеченной местности, что особенно актуально для сельских районов и удаленных маршрутов.
Похожие материалы
-
30.07.2026, 02:29
Chevrolet Damas 3 выходит в Узбекистане: новые версии и минимальная цена среди микроавтобусов
Chevrolet Damas 3 приходит на рынок СНГ в момент, когда цены на новые автомобили растут, а выбор становится все уже. Модель сразу доступна в пассажирской и грузовой версиях, что делает ее интересной как для предпринимателей, так и для семей. Эксперты отмечают сочетание доступной цены и современного оснащения.Читать далее
-
30.07.2026, 00:26
Лизинг автомобиля: как работает финансовая аренда и чем она отличается от кредита
Лизинг автомобилей становится все популярнее среди частных лиц и бизнеса в России. Разбираемся, как устроен этот инструмент, чем он отличается от кредита и аренды, и почему интерес к нему растет именно сейчас, на фоне изменений на рынке.Читать далее
-
29.07.2026, 22:56
Archer Aviation Halo: новый беспилотный VTOL для перевозки грузов на большие расстояния
Archer Aviation представила Halo - беспилотный грузовой VTOL, который способен перевозить тяжелые грузы без использования взлетных полос. Новинка сочетает гибридную силовую установку и модульный отсек, что может изменить подход к логистике и военным операциям уже в ближайшие годы.Читать далее
-
29.07.2026, 21:57
Rezvani Dune: внедорожник на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным V10
Rezvani Dune - это не просто внедорожник, а уникальный проект на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным атмосферным V10. Новинка сочетает в себе экстремальную проходимость и премиальный интерьер, что делает ее появление значимым событием на рынке эксклюзивных автомобилей.Читать далее
-
29.07.2026, 20:15
Lada Largus: новые комплектации Драйв и Техно с расширенным оснащением
Lada Largus расширяет линейку комплектаций, предлагая версии Драйв и Техно с дополнительными опциями. Это решение может повлиять на выбор покупателей, учитывая растущий интерес к функциональным и доступным автомобилям в России.Читать далее
-
29.07.2026, 19:38
Макси-скутер QUANTUM: особенности, оформление и доставка по России
Макси-скутер QUANTUM выделяется сочетанием городской практичности и технических решений, которые делают его интересным для российских покупателей. Важно разобраться, как происходит покупка, доставка и оформление документов на эту модель.Читать далее
-
29.07.2026, 17:07
Газовое топливо для легковых авто: почему экономия стала иллюзией в 2026 году
В 2026 году ситуация на рынке автомобилей с ГБО изменилась. Экономия стала неочевидной для владельцев. Технические сложности выросли. Водителям стоит задуматься о целесообразности перехода.Читать далее
-
29.07.2026, 16:12
Пять лидеров рынка: какие автомобили с ГБО чаще всего выбирают в России в 2026
Свежие данные о продажах автомобилей с газобаллонным оборудованием за первое полугодие 2026 года показывают устойчивый интерес к коммерческим моделям и отечественным легковым авто. Эксперты отмечают, что бизнес все чаще выбирает газовые версии для экономии.Читать далее
-
29.07.2026, 15:15
В российских поездах появились новые плацкартные вагоны: что изменилось для пассажиров
Масштабная модернизация плацкартных вагонов в России уже влияет на качество поездок: теперь в вагонах стало просторнее, а личное пространство увеличилось почти на 40%. Это важный шаг для внутреннего туризма и комфорта пассажиров.Читать далее
-
29.07.2026, 14:58
Jawa возвращается: как изменились легендарные мотоциклы для российского рынка
Jawa снова на слуху у российских байкеров: бренд переживает трансформацию, предлагая современные решения в классическом стиле. Как глобализация влияет на культовую марку и что ждет поклонников - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
30.07.2026, 02:29
Chevrolet Damas 3 выходит в Узбекистане: новые версии и минимальная цена среди микроавтобусов
Chevrolet Damas 3 приходит на рынок СНГ в момент, когда цены на новые автомобили растут, а выбор становится все уже. Модель сразу доступна в пассажирской и грузовой версиях, что делает ее интересной как для предпринимателей, так и для семей. Эксперты отмечают сочетание доступной цены и современного оснащения.Читать далее
-
30.07.2026, 00:26
Лизинг автомобиля: как работает финансовая аренда и чем она отличается от кредита
Лизинг автомобилей становится все популярнее среди частных лиц и бизнеса в России. Разбираемся, как устроен этот инструмент, чем он отличается от кредита и аренды, и почему интерес к нему растет именно сейчас, на фоне изменений на рынке.Читать далее
-
29.07.2026, 22:56
Archer Aviation Halo: новый беспилотный VTOL для перевозки грузов на большие расстояния
Archer Aviation представила Halo - беспилотный грузовой VTOL, который способен перевозить тяжелые грузы без использования взлетных полос. Новинка сочетает гибридную силовую установку и модульный отсек, что может изменить подход к логистике и военным операциям уже в ближайшие годы.Читать далее
-
29.07.2026, 21:57
Rezvani Dune: внедорожник на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным V10
Rezvani Dune - это не просто внедорожник, а уникальный проект на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным атмосферным V10. Новинка сочетает в себе экстремальную проходимость и премиальный интерьер, что делает ее появление значимым событием на рынке эксклюзивных автомобилей.Читать далее
-
29.07.2026, 20:15
Lada Largus: новые комплектации Драйв и Техно с расширенным оснащением
Lada Largus расширяет линейку комплектаций, предлагая версии Драйв и Техно с дополнительными опциями. Это решение может повлиять на выбор покупателей, учитывая растущий интерес к функциональным и доступным автомобилям в России.Читать далее
-
29.07.2026, 19:38
Макси-скутер QUANTUM: особенности, оформление и доставка по России
Макси-скутер QUANTUM выделяется сочетанием городской практичности и технических решений, которые делают его интересным для российских покупателей. Важно разобраться, как происходит покупка, доставка и оформление документов на эту модель.Читать далее
-
29.07.2026, 17:07
Газовое топливо для легковых авто: почему экономия стала иллюзией в 2026 году
В 2026 году ситуация на рынке автомобилей с ГБО изменилась. Экономия стала неочевидной для владельцев. Технические сложности выросли. Водителям стоит задуматься о целесообразности перехода.Читать далее
-
29.07.2026, 16:12
Пять лидеров рынка: какие автомобили с ГБО чаще всего выбирают в России в 2026
Свежие данные о продажах автомобилей с газобаллонным оборудованием за первое полугодие 2026 года показывают устойчивый интерес к коммерческим моделям и отечественным легковым авто. Эксперты отмечают, что бизнес все чаще выбирает газовые версии для экономии.Читать далее
-
29.07.2026, 15:15
В российских поездах появились новые плацкартные вагоны: что изменилось для пассажиров
Масштабная модернизация плацкартных вагонов в России уже влияет на качество поездок: теперь в вагонах стало просторнее, а личное пространство увеличилось почти на 40%. Это важный шаг для внутреннего туризма и комфорта пассажиров.Читать далее
-
29.07.2026, 14:58
Jawa возвращается: как изменились легендарные мотоциклы для российского рынка
Jawa снова на слуху у российских байкеров: бренд переживает трансформацию, предлагая современные решения в классическом стиле. Как глобализация влияет на культовую марку и что ждет поклонников - разбираемся в деталях.Читать далее