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15 октября 2019, 12:52

У 6 тысяч автомобилей Lada Vesta проверят проводку

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АвтоВАЗ разослал официальным дилерам предписание проверить проводку и при необходимости доработать ее. Как подчеркивают в компании, это не экстренная сервисная акция, а плановая работа по повышению качества автомобилей.
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В соответствии с предписанием АвтоВАЗа, копия которого оказалась в распоряжении «Лада.Онлайн», в ближайшее время в дилерских центрах Lada будет проходить проверка жгутов проводов на автомобилях Lada Vesta. У некоторых из них термоусадочная трубка могла попасть на рабочую поверхность контактов жгута проводов аккумулятора, стартера или генератора.

В прилагаемом списке значатся 6 212 автомобилей Vesta, отгруженных дилерам в период с 31 августа по 10 октября 2019 года. Официальный отзыв объявлять не планируется. Но если автомобиль из списка окажется на территории дилерского центра, например, приедет на плановое ТО, то мастера сервиса обязательно проверят клеммы генератора, стартера и клемму массы коробки передач на предмет попадания термоусадочной трубки под гайку крепления клеммы.

В конце сентября АвтоВАЗ распорядился приостановить продажи партии из почти 7 тысяч Lada Granta из-за проблем с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Часть из этих потенциально дефектных машин еще не успели передать покупателям, поэтому неисправность удалось устранить оперативно. Но для 3 994 автомобилей пришлось объявлять официальную отзывную кампанию, извещать автовладельцев и приглашать их в дилерский сервис на ремонт.

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Комментарии
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Отзывы по теме
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Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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У 6 тысяч автомобилей Lada Vesta проверят проводку
{{material_127757}}В соответствии с предписанием АвтоВАЗа, копия которого оказалась в распоряжении «Лада.Онлайн», в ближайшее время в дилерских центрах Lada будет проходить проверка жгутов проводов на автомобилях Lada Vesta. У некоторых из них термоусадочная трубка могла попасть на рабочую поверхность контактов жгута проводов аккумулятора, стартера или генератора.В прилагаемом списке значатся 6 212 автомобилей Vesta, отгруженных дилерам в период с 31 августа по 10 октября 2019 года. Официальный отзыв объявлять не планируется. Но если автомобиль из списка окажется на территории дилерского центра, например, приедет на плановое ТО, то мастера сервиса обязательно проверят клеммы генератора, стартера и клемму массы коробки передач на предмет попадания термоусадочной трубки под гайку крепления клеммы.В конце сентября АвтоВАЗ распорядился приостановить продажи партии из почти 7 тысяч Lada Granta из-за проблем с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Часть из этих потенциально дефектных машин еще не успели передать покупателям, поэтому неисправность удалось устранить оперативно. Но для 3 994 автомобилей пришлось объявлять официальную отзывную кампанию, извещать автовладельцев и приглашать их в дилерский сервис на ремонт.
2019-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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