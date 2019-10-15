15 октября 2019, 12:52
У 6 тысяч автомобилей Lada Vesta проверят проводку
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АвтоВАЗ разослал официальным дилерам предписание проверить проводку и при необходимости доработать ее. Как подчеркивают в компании, это не экстренная сервисная акция, а плановая работа по повышению качества автомобилей.
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В прилагаемом списке значатся 6 212 автомобилей Vesta, отгруженных дилерам в период с 31 августа по 10 октября 2019 года. Официальный отзыв объявлять не планируется. Но если автомобиль из списка окажется на территории дилерского центра, например, приедет на плановое ТО, то мастера сервиса обязательно проверят клеммы генератора, стартера и клемму массы коробки передач на предмет попадания термоусадочной трубки под гайку крепления клеммы.
В конце сентября АвтоВАЗ распорядился приостановить продажи партии из почти 7 тысяч Lada Granta из-за проблем с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Часть из этих потенциально дефектных машин еще не успели передать покупателям, поэтому неисправность удалось устранить оперативно. Но для 3 994 автомобилей пришлось объявлять официальную отзывную кампанию, извещать автовладельцев и приглашать их в дилерский сервис на ремонт.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
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Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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