26 декабря 2017, 13:08
У Aston Martin обнаружили проблемы с режимом парковки
Руководство Aston Martin приняло решение провести сервисную кампанию своих автомобилей, которые были проданы на территории США. Речь идет о 3 493 DB9, DBS, Rapide, Virage и Vanquish, произведенных в 2009-2016 годах.
У перечисленных моделей могут быть обнаружены неполадки, которые приводят к сбою режима парковки. Это, в свою очередь, может стать причиной дорожной аварии. Специалисты проверят автомобили и бесплатно выполнять необходимые работы.
Также британский автопроизводитель отправит на ремонт 1 953 автомобиля DB9 и DBS, которые были собраны в период с 2005 по 2009 год. У этих автомобилей может быть дефект кабелей аккумулятора. Такая неполадка, в свою очередь, может привести к возгоранию.
Также британский автопроизводитель отправит на ремонт 1 953 автомобиля DB9 и DBS, которые были собраны в период с 2005 по 2009 год. У этих автомобилей может быть дефект кабелей аккумулятора. Такая неполадка, в свою очередь, может привести к возгоранию.
Читайте по теме
Проект SUV от Aston Martin: мания величия
30.07.2013, 09:04
Aston Martin обновил Vanquish
18.07.2012, 03:35
Aston Martin Rapide: Для трех подружек Бонда
16.03.2010, 23:07
Читайте по теме
Проект SUV от Aston Martin: мания величия
30.07.2013, 09:04
Aston Martin обновил Vanquish
18.07.2012, 03:35
Aston Martin Rapide: Для трех подружек Бонда
16.03.2010, 23:07
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
Я владею лучшим, по моему мнению, автомобилем для женщин. Пежо 207сс, 1.6 бензин, розовый цвет, складывающаяся крыша, купе. Машину пригонял из Европы мой муж, у нас таких не было. С первых дней все на нее обращают внимание, катаюсь уже третий год. По ремонту обычный француз, из специфичности только скажу ...
Интересные разделы
АвтоМосква Aston Martin Автомудрость Aston Martin АвтоПитер Aston Martin Дизайн и тюнинг Aston Martin Новинки и концепт кары Aston Martin Новости и акции автосалонов Aston Martin Автосалоны и дилеры марки Aston Martin Аренда и прокат авто марки Aston Martin Автоклубы и форумы автозавчастей марки Aston Martin Автосервисы и магазины автозапчастей марки Aston Martin
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное