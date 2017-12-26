26 декабря 2017, 13:08

У Aston Martin обнаружили проблемы с режимом парковки

Руководство Aston Martin приняло решение провести сервисную кампанию своих автомобилей, которые были проданы на территории США. Речь идет о 3 493 DB9, DBS, Rapide, Virage и Vanquish, произведенных в 2009-2016 годах.
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У перечисленных моделей могут быть обнаружены неполадки, которые приводят к сбою режима парковки. Это, в свою очередь, может стать причиной дорожной аварии. Специалисты проверят автомобили и бесплатно выполнять необходимые работы.

Также британский автопроизводитель отправит на ремонт 1 953 автомобиля DB9 и DBS, которые были собраны в период с 2005 по 2009 год. У этих автомобилей может быть дефект кабелей аккумулятора. Такая неполадка, в свою очередь, может привести к возгоранию.
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Cyber Snipa
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саня
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Я владею лучшим, по моему мнению, автомобилем для женщин. Пежо 207сс, 1.6 бензин, розовый цвет, складывающаяся крыша, купе. Машину пригонял из Европы мой муж, у нас таких не было. С первых дней все на нее обращают внимание, катаюсь уже третий год. По ремонту обычный француз, из специфичности только скажу ...
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У Aston Martin обнаружили проблемы с режимом парковки
У перечисленных моделей могут быть обнаружены неполадки, которые приводят к сбою режима парковки. Это, в свою очередь, может стать причиной дорожной аварии. Специалисты проверят автомобили и бесплатно выполнять необходимые работы.Также британский автопроизводитель отправит на ремонт 1 953 автомобиля DB9 и DBS, которые были собраны в период с 2005 по 2009 год. У этих автомобилей может быть дефект кабелей аккумулятора. Такая неполадка, в свою очередь, может привести к возгоранию.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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