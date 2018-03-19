19 марта 2018, 11:09

У BMW X2 в России появились две новые версии

Российские дилеры BMW теперь предлагают компактный кроссовер X2 в трех модификациях. Одна из них абсолютно новая – с 1,5 литровым бензиновым мотором (sDrive18i), вторая – версия с 2-литровым бензиновым двигателем, получившая полный привод (xDrive20i).
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У BMW X2 в России появились две новые версии BMW X2
BMW X2 2.0d АТ 4х4
2 л, 190 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
4360 x 1824 x 1526 мм
полный
ДТ
Все характеристики
В марте прайс-лист нового кроссовера BMW X2 пополнился двумя новыми модификациями. Базовой теперь стала версия sDrive18i, которая оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 140 л.с. и передним приводом. Стоимость такого автомобиля в начальной комплектации Base начинается от 2 010 000 рублей. Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунды, а расход топлива – 6,3 литра на «сотню».

На смену переднеприводной комплектации sDrive20i пришла полноприводная xDrive20i. Мотор остался тот же – 2-литровый агрегат мощностью 192 л.с., который кроссоверу позволяет ускориться с места до 100 км/ч за 7,7 секунды. Расход топлива тут чуть больше – 6,5 литра, а цена стартует с отметки 2 390 000 рублей.

В дизельных модификациях изменений не произошло. Единственная версия на тяжелом топливе xDrive20d оснащается 2-литровым агрегатом мощность 190 л.с. в сочетании как с обычном «автоматом» Steptronic, так и со спортивной трансмиссией. В первом случае стоимость кроссовера составит от 2 500 000 рублей, во втором – на 22 100 рублей дороже. Расход топлива одинаковый и равен 4,8 литра на 100 километров пробега. 

Кстати, с начала марта девять кроссоверов BMW X2 пополнили автопарк каршеринга Youdrive. Автомобили в версии sDrive20i представлены в комплектациях Advantage и M Sport X. Последнюю можно узнать по серым боковым накладкам в раллийном стиле и 19-дюймовым легкосплавным дискам Y-spoke 722 M. Стоимость в режиме движения составит 16 рублей минуту, в режиме ожидания — 3,5 рубля. Арендовать BMW X2 смогут только пользователи 7-го и 8-го уровня (по внутреннему рейтингу благонадежности клиентов).
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У BMW X2 в России появились две новые версии
{{params_58218}}В марте прайс-лист нового кроссовера BMW X2 пополнился двумя новыми модификациями. Базовой теперь стала версия sDrive18i, которая оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 140 л.с. и передним приводом. Стоимость такого автомобиля в начальной комплектации Base начинается от 2 010 000 рублей. Разгон до 100 км/ч занимает 9,6 секунды, а расход топлива – 6,3 литра на «сотню».На смену переднеприводной комплектации sDrive20i пришла полноприводная xDrive20i. Мотор остался тот же – 2-литровый агрегат мощностью 192 л.с., который кроссоверу позволяет ускориться с места до 100 км/ч за 7,7 секунды. Расход топлива тут чуть больше – 6,5 литра, а цена стартует с отметки 2 390 000 рублей.В дизельных модификациях изменений не произошло. Единственная версия на тяжелом топливе xDrive20d оснащается 2-литровым агрегатом мощность 190 л.с. в сочетании как с обычном «автоматом» Steptronic, так и со спортивной трансмиссией. В первом случае стоимость кроссовера составит от 2 500 000 рублей, во втором – на 22 100 рублей дороже. Расход топлива одинаковый и равен 4,8 литра на 100 километров пробега. Кстати, с начала марта девять кроссоверов BMW X2 пополнили автопарк каршеринга Youdrive. Автомобили в версии sDrive20i представлены в комплектациях Advantage и M Sport X. Последнюю можно узнать по серым боковым накладкам в раллийном стиле и 19-дюймовым легкосплавным дискам Y-spoke 722 M. Стоимость в режиме движения составит 16 рублей минуту, в режиме ожидания — 3,5 рубля. Арендовать BMW X2 смогут только пользователи 7-го и 8-го уровня (по внутреннему рейтингу благонадежности клиентов).
2018-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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