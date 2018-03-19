19 марта 2018, 11:09
У BMW X2 в России появились две новые версии
Российские дилеры BMW теперь предлагают компактный кроссовер X2 в трех модификациях. Одна из них абсолютно новая – с 1,5 литровым бензиновым мотором (sDrive18i), вторая – версия с 2-литровым бензиновым двигателем, получившая полный привод (xDrive20i).
|BMW X2 2.0d АТ 4х4
|2 л, 190 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|4360 x 1824 x 1526 мм
|полный
|ДТ
|Все характеристики
На смену переднеприводной комплектации sDrive20i пришла полноприводная xDrive20i. Мотор остался тот же – 2-литровый агрегат мощностью 192 л.с., который кроссоверу позволяет ускориться с места до 100 км/ч за 7,7 секунды. Расход топлива тут чуть больше – 6,5 литра, а цена стартует с отметки 2 390 000 рублей.
В дизельных модификациях изменений не произошло. Единственная версия на тяжелом топливе xDrive20d оснащается 2-литровым агрегатом мощность 190 л.с. в сочетании как с обычном «автоматом» Steptronic, так и со спортивной трансмиссией. В первом случае стоимость кроссовера составит от 2 500 000 рублей, во втором – на 22 100 рублей дороже. Расход топлива одинаковый и равен 4,8 литра на 100 километров пробега.
Кстати, с начала марта девять кроссоверов BMW X2 пополнили автопарк каршеринга Youdrive. Автомобили в версии sDrive20i представлены в комплектациях Advantage и M Sport X. Последнюю можно узнать по серым боковым накладкам в раллийном стиле и 19-дюймовым легкосплавным дискам Y-spoke 722 M. Стоимость в режиме движения составит 16 рублей минуту, в режиме ожидания — 3,5 рубля. Арендовать BMW X2 смогут только пользователи 7-го и 8-го уровня (по внутреннему рейтингу благонадежности клиентов).
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