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20 августа 2019, 08:54

У большинства спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия

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Более половины спутников ГЛОНАСС работают в настоящее время за пределами установленного гарантийного срока. Они были запущены в период с 2007 по 2011 годы. Производитель гарантировал бесперебойную работу в течение 7 лет.
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Национальная спутниковая система навигации получает данные от 23 орбитальных спутников серии ГЛОНАСС-М. Из них тринадцать работают за пределами 7-летнего гарантийного срока, установленного производителем, сообщает РИА «Новости». Первые спутники были запущены еще в 2007 году. Гарантированный срок бесперебойной работы они превысили уже на 5 лет.

По мнению главы Института космической политики Ивана Моисеева, если спутники начнут массово выходить из строя, первыми пострадают войска Минобороны. На работе гражданских спутниковых навигаторов это практически не отразится. С другой стороны, вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко уверен, что проблем возникнуть не должно. Сейчас новые спутники запускают только по необходимости.

Ранее стало известно, что правительство планирует сократить расходы на федеральную целевую программу «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Роскосмос получит на 6,9 млрд рублей меньше, а Минобороны должно на 6 млрд снизить расходы на программу «Космическая деятельность России».
 
Систему ЭРА-ГЛОНАСС начали устанавливать с 2015 года. Обязательной она стала с 1 января 2017-го. На новые автомобили блок устанавливают на заводе. По состоянию на 15 июля 2019 года в системы ЭРА-ГЛОНАСС было зарегистрировано 4 млн автомобилей. Ежедневно их количество увеличивается на 4 - 5 тысяч. Колл-центр системы ЭРА-ГЛОНАСС обрабатывает более 11,5 тыс. экстренных вызовов в сутки. 


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У большинства спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
{{material_114425}}Национальная спутниковая система навигации получает данные от 23 орбитальных спутников серии ГЛОНАСС-М. Из них тринадцать работают за пределами 7-летнего гарантийного срока, установленного производителем, сообщает РИА «Новости». Первые спутники были запущены еще в 2007 году. Гарантированный срок бесперебойной работы они превысили уже на 5 лет.По мнению главы Института космической политики Ивана Моисеева, если спутники начнут массово выходить из строя, первыми пострадают войска Минобороны. На работе гражданских спутниковых навигаторов это практически не отразится. С другой стороны, вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко уверен, что проблем возникнуть не должно. Сейчас новые спутники запускают только по необходимости.Ранее стало известно, что правительство планирует сократить расходы на федеральную целевую программу «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Роскосмос получит на 6,9 млрд рублей меньше, а Минобороны должно на 6 млрд снизить расходы на программу «Космическая деятельность России». Систему ЭРА-ГЛОНАСС начали устанавливать с 2015 года. Обязательной она стала с 1 января 2017-го. На новые автомобили блок устанавливают на заводе. По состоянию на 15 июля 2019 года в системы ЭРА-ГЛОНАСС было зарегистрировано 4 млн автомобилей. Ежедневно их количество увеличивается на 4 - 5 тысяч. Колл-центр системы ЭРА-ГЛОНАСС обрабатывает более 11,5 тыс. экстренных вызовов в сутки. 
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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