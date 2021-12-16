У бывшего завода Ford во Всеволожске появился хозяин, но выпускать он будет не автомобили
Конвейер запустят в 2023 году. Для этого потребуется нанять 520 сотрудников. Ежегодно на предприятии будут выпускать до 265 тысяч чехлов, а годовой объём продаж оценивается в 10,66 млрд рублей.
Напомним, последний автомобиль сошел с конвейера Ford Sollers во Всеволожске в июне 2019 года. С тех пор велись активные поиски покупателя. Сами здания предприятия находятся в плачевном состоянии, ведь до автозавода здесь располагался «Русский дизель», а еще раньше водочный завод «Ливиз». Сумма сделки официально не называется, но по оценкам экспертов, корейская компания могла заплатить за площадку порядка 1,5 млрд рублей.
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