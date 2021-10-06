У Cadillac новый логотип, компания ушла в минимализм
Автомобильная промышленность рассматривает электрификацию как шанс заново открыть свою идентичность, некоторые компании не упускают шанс провести под это дело ребрендинг. Для многих автопроизводителей начать новую жизнь означает изменить дизайн логотипа, как это недавно сделали все, от Kia до Volkswagen и Volvo. GM теперь тоже среди них, поскольку люксовый бренд Cadillac уже перешел на новую версию своего исторического символа в оттенках серого. Эмблема в серых тонах появилась в Интернете, а также на Cadillac Lyriq EV 2023 года.
Архивы Wayback Machine на домашней странице Cadillac датируют изменение 18 сентября, когда началось бронирование Lyriq. В следующем году электрический кроссовер станет первым серийным автомобилем Cadillac с новым логотипом.
Цветной герб Cadillac останется на некоторое время, однако, как сообщил Fox News Autos представитель компании, он будет присутствовать только на моделях Cadillac с двигателем внутреннего сгорания. Когда придет время заменить их электромобилями, они тоже получат монохромный значок.
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