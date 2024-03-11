У Chery появился еще один дочерний бренд. Машины уже продают в России

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Китайский автогигант Chery Automobile завершил сделку по покупке Southeast Motor. Он стал единственным акционером компании Fuzhou Qingkou Holdings, которая до недавнего времени принадлежала Fuzhou Zuohai Automobile. Соответствующие изменения появились в национальном реестре юридических лиц, пишет китайское издание IT Home . Переход 100% акций под контроль Chery можно считать закономерным и формальным шагом. На производственных линиях Southeast Motor уже наладили сборку популярных кроссоверов Jetour Traveller (Voyager). По информации издания, за месяц сейчас в Китае продается больше Jetour Traveller, чем раньше Southeast Motor продавала в год.

Интересно, что кроссоверы Southeast Motor уже успели добраться до России. Причем с ними возникла серьезная путаница. Во-первых, название бренда немного отличается от названия компании-производителя: Soueast вместо Southeast. Кроме того, на некоторых машинах одновременно присутствовали шильдики Soueast и Jetour, что еще больше сбивало с толку потенциальных покупателей. Теперь появилась определенность – в любом случае, это Chery.

Фото: Southeast Motor

Компания Southeast Motor была основана в 1995 году на юго-востоке Китая. На первом этапе она занималась сборкой автомобилей Mitsubishi, адаптированных для местного рынка, а затем начала разрабатывать собственные модели, но с использованием проверенных временем решений и агрегатов Mitsubishi. Именно поэтому автомобили Southeast Motor заслужили в Китае репутацию недорогих, но очень надежных.

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