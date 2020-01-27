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27 января 2020, 12:11

У дилеров Jeep появились «зимние» вседорожники North Edition

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Компания Jeep подготовила свои вседорожники к суровой российской зиме. Для всего модельного ряда доступно новое исполнение North Edition. Первые автомобили уже появились в дилерских центрах. Кроссовер Renegade North Edition доберется до нас ближе к весне.
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Версия North Edition отличается шильдиками с названием серии, а в список оснащения входит обогрев руля и сидений, обогрев боковых зеркал, всесезонные шины, имитация блокировки дифференциала, ABS и антипробуксовочная система. Также покупателей порадует функция дистанционного запуска двигателя, всепогодные коврики, буксировочные крюки и набор Jeep Trail Rated с тросом, D-образными кольцами, карабином, перчатками и аптечкой.

Версия North Edition будет доступна для всех моделей Jeep, продающихся в России. Первые «зимние» вседорожники уже появились у дилеров. Кроссовер Renegade немного задержится и прибудет в шоу-румы к весне. В Jeep надеются, что автомобили лимитированной серии North Edition превратят зимнее вождение в настоящее удовольствие.

В прошлом году отечественные дилеры Jeep реализовали 1 841 автомобиль. По сравнению с 2018 годом спрос на легендарные американские кроссоверы и внедорожники увеличился на 4 процента. В середине декабря российский офис FCA и премиальный каршеринг Anytime Prime запустили новый сервис подписки «Jeep 4 Freedom». В аренду на срок от 3 до 30 дней предлагают взять Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler. Минимальная цена суточной аренды Jeep Compass начинается от 2 333 рублей, Grand Cherokee – от 5 000 рублей и Wrangler – от 7 366 рублей.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
CremAuto27.01.2020 12:57
5
Зимние внедорожники появились, а зимы-то у нас и нет. Плюсовая температура весь год. Привет из Житомира,
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Отзывы по теме
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Цитата:| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, ...
Игнат Озеров
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
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У дилеров Jeep появились «зимние» вседорожники North Edition
{{material_128418}}Версия North Edition отличается шильдиками с названием серии, а в список оснащения входит обогрев руля и сидений, обогрев боковых зеркал, всесезонные шины, имитация блокировки дифференциала, ABS и антипробуксовочная система. Также покупателей порадует функция дистанционного запуска двигателя, всепогодные коврики, буксировочные крюки и набор Jeep Trail Rated с тросом, D-образными кольцами, карабином, перчатками и аптечкой.Версия North Edition будет доступна для всех моделей Jeep, продающихся в России. Первые «зимние» вседорожники уже появились у дилеров. Кроссовер Renegade немного задержится и прибудет в шоу-румы к весне. В Jeep надеются, что автомобили лимитированной серии North Edition превратят зимнее вождение в настоящее удовольствие.В прошлом году отечественные дилеры Jeep реализовали 1 841 автомобиль. По сравнению с 2018 годом спрос на легендарные американские кроссоверы и внедорожники увеличился на 4 процента. В середине декабря российский офис FCA и премиальный каршеринг Anytime Prime запустили новый сервис подписки «Jeep 4 Freedom». В аренду на срок от 3 до 30 дней предлагают взять Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler. Минимальная цена суточной аренды Jeep Compass начинается от 2 333 рублей, Grand Cherokee – от 5 000 рублей и Wrangler – от 7 366 рублей.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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