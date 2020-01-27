27 января 2020, 12:11
У дилеров Jeep появились «зимние» вседорожники North Edition
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Компания Jeep подготовила свои вседорожники к суровой российской зиме. Для всего модельного ряда доступно новое исполнение North Edition. Первые автомобили уже появились в дилерских центрах. Кроссовер Renegade North Edition доберется до нас ближе к весне.
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Версия North Edition будет доступна для всех моделей Jeep, продающихся в России. Первые «зимние» вседорожники уже появились у дилеров. Кроссовер Renegade немного задержится и прибудет в шоу-румы к весне. В Jeep надеются, что автомобили лимитированной серии North Edition превратят зимнее вождение в настоящее удовольствие.
В прошлом году отечественные дилеры Jeep реализовали 1 841 автомобиль. По сравнению с 2018 годом спрос на легендарные американские кроссоверы и внедорожники увеличился на 4 процента. В середине декабря российский офис FCA и премиальный каршеринг Anytime Prime запустили новый сервис подписки «Jeep 4 Freedom». В аренду на срок от 3 до 30 дней предлагают взять Jeep Compass, Jeep Grand Cherokee и Jeep Wrangler. Минимальная цена суточной аренды Jeep Compass начинается от 2 333 рублей, Grand Cherokee – от 5 000 рублей и Wrangler – от 7 366 рублей.
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Комментарии пользователей
CremAuto27.01.2020 12:57
Зимние внедорожники появились, а зимы-то у нас и нет. Плюсовая температура весь год. Привет из Житомира,
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