У дилеров появилась еще одна версия Lada Niva Legend

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Сборка «антисанкционных» Lada Niva Legend с упрощенным оснащением стартовала в июле 2022 года. С тех пор АвтоВАЗ постепенно расширяет выбор доступных комплектаций. Сейчас у дилеров начали появляться внедорожники в упрощенном исполнении Urban, сообщает speedme.ru со ссылкой на паблик Avtograd news в социальной сети Вконтакте.

Автомобили Niva Legend Urban лишились подушки безопасности и ABS, зато в списке оснащения значится кондиционер, подогрев передних кресел, электростеклоподъемники, противотуманные фары, а также зеркала с электрорегулировкой и литые диски особого дизайна. Официальной информации от АвтоВАЗа о старте продаж и ценах пока нет. Прошлая «докризизная» Lada Niva Legend Urban стоила 890 тысяч рублей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р )

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