14 февраля 2022, 13:49
У дилеров появилась Lada Vesta за 2 млн рублей
Автопроизводители продолжают повышать цены, а дилеры – играть на дефиците. Очередной пример безудержной алчности появился в сообществе любителей Lada Vesta. В комментариях автовладельцы ожесточенно спорят – стоит ли брать новую «Ладу» за такие деньги.
Дарья Климова Фото: Евгения Широкова
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Фото: vk.com/ladavestaclub
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В комментариях развернулись жаркие споры. Имеет ли смысл покупать за 2 млн рублей российскую Lada Vesta или лучше выбрать подержанную иномарку. Сторонники второго варианта утверждали, что со временем «Лада» намного сильнее потеряет в цене. Поклонники отечественного автопрома настаивали, что предпочитают ездить на новой машине и не знать проблем с ремонтом. А вы как думаете?
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta Cross (от 776 900 Р)
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