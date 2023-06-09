У дилеров появились бюджетные кроссоверы Livan X3 Pro (но не из Ливана)
Фото: Livan
Фото: Livan
Фото: Livan
Как выяснили журналисты портала «Автоновости дня», первые Livan X3 Pro уже прибыли к нескольким дилерам в Санкт-Петербурге и еще в один автосалон в подмосковных Мытищах – у них эти кроссоверы стоят от 1 699 900 (скорее всего, с учетом скидок) до 1 879 900 рублей. В ближайшее время новинка также должна появиться в Москве и Нижнем Новгороде, причем в последнем ее оценили дешевле всего – в 1 649 000 рублей. Официальный старт продаж должен быть дан 15 июня.
В базовое оснащение входит подогрев передних сидений, кондиционер, датчик света, приборная панель с 3,5-дюймовым цветным дисплеем, фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESC, круиз-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и встроенный видеорегистратор. Заводская гарантия составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
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Команда НПО СтарЛайн провела первые открытые испытания своего беспилотного тягача. Грузовик преодолел 684 километра в полностью автономном режиме: искусственный интеллект управлял машиной, используя камеру и внешние датчики.Читать далее
-
13.06.2023, 15:04
Водителям Петербурга рассказали, где будет не проехать по время ПМЭФ
С 14 по 18 июня 2023 года в Санкт-Петербурге пройдет Международный экономический форум, который соберет высокопоставленных гостей со всей России и из-за рубежа. Предпринятые меры безопасности доставят петербургским водителям немало неудобств.Читать далее
-
13.06.2023, 14:22
Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами
Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее
-
13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
-
13.06.2023, 08:22
Экзамен по вождению закончился полным провалом (видео)
Выложенное в Сеть видео экзамена по вождению в одной из аргентинских автошкол быстро стало вирусным. Женщине, сдававшей на права, возможно, стоит отказаться от мысли вновь попытаться сесть за руль.Читать далее
-
13.06.2023, 07:56
Невезучая белка помешала Toyota одержать очередную победу на 24-часовой гонке в Ле-Мане
Очередная гонка «24 часа Ле-Мана» была полна сюрпризов, самым большим из которых можно считать проигрыш главного фаворита – команды Toyota. А виновата во всем невнимательная белка.Читать далее
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