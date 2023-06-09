У дилеров появились бюджетные кроссоверы Livan X3 Pro (но не из Ливана)

Ранее мы писали В Россию привезли китайский аналог Toyota Camry: сколько стоит? Российские дилеры по схеме параллельного импорта привезли в страну новые бизнес-седаны Chery Arrizo 8, которые ... Читать далее

Livan – бренд, созданный специально для экспортных автомобилей. Кроссовер Livan X3 Pro представляет собой перелицованную копию Geely Vision X3 и по размерам близок к Renault Sandero Stepway. Его длина составляет 4 005 мм, ширина – 1 760 мм, высота – 1 575 мм, а колесная база равна 2 480 мм. Под капотом работает безальтернативный 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 103 л.с. (142 Нм), который может переваривать 92-й бензин. Агрегат сочетается с бесступенчатым вариатором. Привод – исключительно передний.

Как выяснили журналисты портала «Автоновости дня», первые Livan X3 Pro уже прибыли к нескольким дилерам в Санкт-Петербурге и еще в один автосалон в подмосковных Мытищах – у них эти кроссоверы стоят от 1 699 900 (скорее всего, с учетом скидок) до 1 879 900 рублей. В ближайшее время новинка также должна появиться в Москве и Нижнем Новгороде, причем в последнем ее оценили дешевле всего – в 1 649 000 рублей. Официальный старт продаж должен быть дан 15 июня.

Фото: Livan

В базовое оснащение входит подогрев передних сидений, кондиционер, датчик света, приборная панель с 3,5-дюймовым цветным дисплеем, фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESC, круиз-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида, мультимедиа с 8-дюймовым экраном и встроенный видеорегистратор. Заводская гарантия составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах