У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя

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Как сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети Вконтакте, за минувшую неделю на Волжском автозаводе успели собрать более 3 тысяч автомобилей Lada Vesta без подушек безопасности. Сейчас некоторые из этих автомобилей в базовой комплектации и с мотором на 106 сил начали поступать дилерам. Продавать их пока нельзя. Необходимо оформить сертификат соответствия. Произойдет это, по всей видимости, уже в 2024 году. А пока дилеры будут распродавать выпущенные ранее автомобили со всеми необходимыми опциями.

Напомним, с 11 декабря на АвтоВАЗе стартовала сборка Lada Vesta в две смены. Но перебои в поставках комплектующих никуда не делись. Паблик Avtograd News сообщал, что первые пробные «Весты» без Airbag сошли с конвейера еще в начале месяца. С прошлого понедельника начался их массовый выпуск. В пресс-службе АвтоВАЗа «Коммерсанту» эту информацию категорически опровергли: «Подтверждаем информацию о возобновлении производства в две смены. В настоящее время в сети представлены автомобили всех комплектаций».

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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