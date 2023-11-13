У дилеров появились первые рамные внедорожники, собранные во Владивостоке (они оказались дороже, чем ожидалось)

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Новые пикапы Sollers ST6 представляют собой перелицованные китайские JAC T6. Габаритные размеры донора составляют 5 325 мм х 1 880 мм х 1 830 мм, колесная база – 3090 мм. Габариты багажной платформы: 1 520 мм х 1 520 мм х 470 мм. В линейке моторов два 2,0-литровых агрегата: дизельный на 136 сил (320 Нм) и бензиновый на 176 сил (290 Нм). Трансмиссия: «механика» и полный привод с жестким подключением передней оси. Грузоподъемность бензиновой версии достигает 820 кг, дизельной – 900 кг.

На старте производства ожидалось, что дизельные Sollers ST6 будут стоит от 2,5 млн рублей. В реальности цены оказались выше. Как выяснила «Российская газета», первые появившиеся у дилеров дизельные пикапы стоят минимум 2,7 млн рублей. В списке штатного оснащения есть две подушки безопасности, мульти-руль, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, подогрев передних сидений, задние датчики парковки, а также стандартный набор электронных систем (ABS+EBD, ESC).

Фото: Sollers

Как рассказали 110KM.RU в пресс-службе Sollers, стандартная комплектация Base стоит 2,5 млн рублей, а более богато оснащенная Comfort c камерой заднего вида, полноценной медиасистемой и системой бесключевого доступа – от 2,6 млн рублей. Для жителей Дальнего Востока при покупке пикапа Sollers ST6 предусмотрена дополнительная выгода в 150 тысяч рублей.

Упомянутые модели: Sollers ST6

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