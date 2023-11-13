У дилеров появились первые рамные внедорожники, собранные во Владивостоке (они оказались дороже, чем ожидалось)
Фото: Sollers
На старте производства ожидалось, что дизельные Sollers ST6 будут стоит от 2,5 млн рублей. В реальности цены оказались выше. Как выяснила «Российская газета», первые появившиеся у дилеров дизельные пикапы стоят минимум 2,7 млн рублей. В списке штатного оснащения есть две подушки безопасности, мульти-руль, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, подогрев передних сидений, задние датчики парковки, а также стандартный набор электронных систем (ABS+EBD, ESC).
Как рассказали 110KM.RU в пресс-службе Sollers, стандартная комплектация Base стоит 2,5 млн рублей, а более богато оснащенная Comfort c камерой заднего вида, полноценной медиасистемой и системой бесключевого доступа – от 2,6 млн рублей. Для жителей Дальнего Востока при покупке пикапа Sollers ST6 предусмотрена дополнительная выгода в 150 тысяч рублей.
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
14.11.2023, 15:14
Дилер назвал главные плюсы и минусы китайских автомобилей
Доля китайских автомобилей в российском импорте превышает 90%, а в общем объеме продаж новых легковых автомобилей приближается к 60%. В условиях почти полного отсутствия конкуренции полезно знать особенности машин из Поднебесной.Читать далее
-
14.11.2023, 14:05
Lada Granta скоро получит новую медиасистему
На АвтоВАЗе начали в тестовом режиме собирать топовые кросс-универсалы Lada Granta с новой медиасистемой, которая имеет 7,0-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекса.Читать далее
-
14.11.2023, 13:21
С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта
Выбирая автомобиль на вторичном рынке, важно обратить внимание на тип и техническое состояние коробки передач. Ведь ремонт этого важного узла может вылиться в очень круглую сумму.Читать далее
-
14.11.2023, 11:42
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобили российской сборки в 2024 году
В 2024 году вступает в силу ряд изменений техрегламента, которые затронут все автомобили, выпускающиеся в России. Изменения касаются безопасности и экологических требований.Читать далее
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
14.11.2023, 15:14
Дилер назвал главные плюсы и минусы китайских автомобилей
Доля китайских автомобилей в российском импорте превышает 90%, а в общем объеме продаж новых легковых автомобилей приближается к 60%. В условиях почти полного отсутствия конкуренции полезно знать особенности машин из Поднебесной.Читать далее
-
14.11.2023, 14:05
Lada Granta скоро получит новую медиасистему
На АвтоВАЗе начали в тестовом режиме собирать топовые кросс-универсалы Lada Granta с новой медиасистемой, которая имеет 7,0-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекса.Читать далее
-
14.11.2023, 13:21
С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта
Выбирая автомобиль на вторичном рынке, важно обратить внимание на тип и техническое состояние коробки передач. Ведь ремонт этого важного узла может вылиться в очень круглую сумму.Читать далее
-
14.11.2023, 11:42
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобили российской сборки в 2024 году
В 2024 году вступает в силу ряд изменений техрегламента, которые затронут все автомобили, выпускающиеся в России. Изменения касаются безопасности и экологических требований.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий