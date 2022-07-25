У дилеров появились первые упрощенные Lada Niva Legend: известны цены
Рекомендованная розничная цена Niva Legend Classic’2022 составляет 796 500 рублей. С учетом скидки по программе льготного автокредитования стоимость внедорожника снижается до 647 600 рублей. Это уникальное предложение на российском рынке в сегменте новых полноприводных автомобилей. В ближайшее время на АвтоВАЗе планируют возобновить сборку и Niva Travel. Ориентировочно это произойдет в августе.
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13.07.2022, 09:37
Возобновлено производство внедорожника Lada Niva Legend. Чем богата «антикризисная» комплектация?
Речь идет о новой комплектации Classic’22, которая была разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию «легенды», исключив влияние дефицита импортируемых компонентов. Читать далее
-
07.07.2022, 08:38
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в июне 2022 года
Кризис на отечественном авторынке наложил свой отпечаток на предпочтения российских автолюбителей. Кроссовер Hyundai Creta сохранил корону бестселлера сегмента SUV, но на пятки ему наступает китайский автомобиль.Читать далее
-
01.07.2022, 08:03
5 самых дешевых автомобилей в РФ в июле 2022 года
Курс рубля стабилизировался, и цены на новые автомобили перестали расти каждый месяц. На рынке еще остаются автомобили, которые можно приобрести за миллион рублей.Читать далее
-
01.07.2022, 00:01
В России перезапустят программу льготного автокредитования
Сборка автомобилей на АвтоВАЗе возобновилась в июне. За неполный месяц на предприятии успели собрать 7 000 экземпляров Lada Granta в разных типах кузова. Глава предприятия Максим Соколов сообщил, когда перезапустят программы господдержки.Читать далее
-
26.06.2022, 23:55
5 самых недорогих внедорожников в России
Дороги – извечная российская проблема, и наличие полного привода может стать дополнительным преимуществом не только на загородной трассе, но в ежедневных поездках по городским улицам.Читать далее
-
22.06.2022, 17:07
На АвтоВАЗе собрали пробную партию «антисанкционных» внедорожников
АвтоВАЗ постепенно расширяет ассортимент выпускаемых моделей. К упрощенным автомобилям семейства Lada Granta скоро присоединятся еще две модели. Первая опытная партия уже собрана.Читать далее
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