У дилеров появились первые упрощенные Lada Niva Legend: известны цены

Ранее мы писали Возобновлено производство внедорожника Lada Niva Legend. Чем богата «антикризисная» комплектация? Речь идет о новой комплектации Classic’22, которая была разработана с целью обеспечить максимально возможную ... Читать далее

В комплектацию Niva Legend Classic’2022 входит гидроусилитель руля, стальная зашита двигателя, 16-дюймовые стальные колесные диски, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни, бортовой компьютер и аудиоподготовка. Всего этого вполне достаточно для повседневной езды по городу и бездорожью, считают в компании.

Рекомендованная розничная цена Niva Legend Classic’2022 составляет 796 500 рублей. С учетом скидки по программе льготного автокредитования стоимость внедорожника снижается до 647 600 рублей. Это уникальное предложение на российском рынке в сегменте новых полноприводных автомобилей. В ближайшее время на АвтоВАЗе планируют возобновить сборку и Niva Travel. Ориентировочно это произойдет в августе.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р )

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