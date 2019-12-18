18 декабря 2019, 13:52
У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
- 1016
- 0
Фото: Bentley
Российские дилеры Bentley получили первые кроссоверы Bentayga самой мощной модификации с приставкой Speed («Скорость»). Под капотом установлен 6,0-литровый битурбо W12, форсированный до 635 лошадиных сил. Цены начинаются от 18,3 млн рублей.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Ранее мы писали
Трудно представить, но до недавнего времени роскошный кроссовер Bentley Bentayga не имел бронированной версии ...Читать далее
Новый мотор позволил 2,5-тонному Bentley Bentayga Speed стать самым быстрым кроссовером, перехватив пальму первенства у соплатформенного Lamborghini Urus. Отрыв оказался минимальным, но формально цель достигнута. Максимальная скорость Bentayga Speed равна 306 км/ч, а Lamborghini Urus – 305 км/ч. Правда, в ускорении с места до 100 км/ч Bentayga пока уступает итальянскому кроссоверу: 3,9 секунды против 3,6 секунды. Стоит Bentley Bentayga Speed минимум 18,3 млн рублей, на 1,5 млн дороже «обычной» версии «Бентайги» с 608-сильным мотором W12.
Кроме того, до России добрались дизайнерские кроссоверы Bentley Bentayga из серии Design Series by Mulliner. Квота для России всего три экземпляра по цене 16,1 млн рублей. Они отличаются особой окраской кузова, внешним декором, дизайном колес, двухцветной отделкой салона со вставками из углепластика и часами Breitling, инкрустированными бриллиантами. Под капотом установлен турбомотор V8 мощностью 550 сил, с которым кроссовер набирает первую «сотню» за 4,5 секунды.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
спасибо за инфу.
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Хорошая машина, мне бы такую.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве