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18 декабря 2019, 13:52

У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed

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Фото: Bentley
Российские дилеры Bentley получили первые кроссоверы Bentayga самой мощной модификации с приставкой Speed («Скорость»). Под капотом установлен 6,0-литровый битурбо W12, форсированный до 635 лошадиных сил. Цены начинаются от 18,3 млн рублей.
У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed

Фото: Bentley

У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed

Фото: Bentley

У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed

Фото: Bentley

У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed

Фото: Bentley

У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed

Фото: Bentley

У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed

Фото: Bentley

У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed

Фото: Bentley

У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
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Компания Bentayga привезла в Россию сразу несколько новинок. Во-первых, «заряженную» версию кроссовера Bentayga, представленную в феврале 2019 года. Мощность битурбомотора 6.0 W12 увеличили со стандартных 608 до 635 сил. Максимальный крутящий момент не изменился – 900 Нм. Кроме того, автомобилю перенастроили подвеску и рулевое управление, а также сделали более агрессивным звучание выпускной системы.

Новый мотор позволил 2,5-тонному Bentley Bentayga Speed стать самым быстрым кроссовером, перехватив пальму первенства у соплатформенного Lamborghini Urus. Отрыв оказался минимальным, но формально цель достигнута. Максимальная скорость Bentayga Speed равна 306 км/ч, а Lamborghini Urus – 305 км/ч. Правда, в ускорении с места до 100 км/ч Bentayga пока уступает итальянскому кроссоверу: 3,9 секунды против 3,6 секунды. Стоит Bentley Bentayga Speed минимум 18,3 млн рублей, на 1,5 млн дороже «обычной» версии «Бентайги» с 608-сильным мотором W12.

Кроме того, до России добрались дизайнерские кроссоверы Bentley Bentayga из серии Design Series by Mulliner. Квота для России всего три экземпляра по цене 16,1 млн рублей. Они отличаются особой окраской кузова, внешним декором, дизайном колес, двухцветной отделкой салона со вставками из углепластика и часами Breitling, инкрустированными бриллиантами. Под капотом установлен турбомотор V8 мощностью 550 сил, с которым кроссовер набирает первую «сотню» за 4,5 секунды.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
Bentley привез в Женеву Bentayga V8
Золотую серединку сделали, между "экономичным" дизелем и монстром в 600 лошадей. Возможно, это и будет самый удачный вариант. Красивый автомобиль, жаль, что стоит, как квартира в центре Москвы...
Олег
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
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У дилеров появился самый быстрый Bentley Bentayga Speed
{{material_127377}}Компания Bentayga привезла в Россию сразу несколько новинок. Во-первых, «заряженную» версию кроссовера Bentayga, представленную в феврале 2019 года. Мощность битурбомотора 6.0 W12 увеличили со стандартных 608 до 635 сил. Максимальный крутящий момент не изменился – 900 Нм. Кроме того, автомобилю перенастроили подвеску и рулевое управление, а также сделали более агрессивным звучание выпускной системы.Новый мотор позволил 2,5-тонному Bentley Bentayga Speed стать самым быстрым кроссовером, перехватив пальму первенства у соплатформенного Lamborghini Urus. Отрыв оказался минимальным, но формально цель достигнута. Максимальная скорость Bentayga Speed равна 306 км/ч, а Lamborghini Urus – 305 км/ч. Правда, в ускорении с места до 100 км/ч Bentayga пока уступает итальянскому кроссоверу: 3,9 секунды против 3,6 секунды. Стоит Bentley Bentayga Speed минимум 18,3 млн рублей, на 1,5 млн дороже «обычной» версии «Бентайги» с 608-сильным мотором W12.Кроме того, до России добрались дизайнерские кроссоверы Bentley Bentayga из серии Design Series by Mulliner. Квота для России всего три экземпляра по цене 16,1 млн рублей. Они отличаются особой окраской кузова, внешним декором, дизайном колес, двухцветной отделкой салона со вставками из углепластика и часами Breitling, инкрустированными бриллиантами. Под капотом установлен турбомотор V8 мощностью 550 сил, с которым кроссовер набирает первую «сотню» за 4,5 секунды.
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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