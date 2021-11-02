У Доминика Купера за год угнали машины стоимостью более 200 тысяч фунтов
Его новенький складной Gocycle G4 стоит более полумиллиона рублей, но не идет ни в какое сравнение с транспортными средствами, которые за 12 месяцев угнали с парковки возле дома актера.
Купер живет в Северном Лондоне, и за год у него угнали 4 машины, а пятая была обнаружена со следами взлома и повреждениями. Все были припаркованы возле дома. Общая стоимость украденных машин по примерным оценкам более 200 тысяч фунтов, это около 25 млн рублей.
Первым у актера увели Range Rover, шикарный внедорожник в люксовой комплектации, в России новая такая машина стоит от 7 млн рублей. Машину так и не удалось найти, но у Купера оставались в запасе винтажные модели.
В феврале с парковки возле дома актера был угнан его Ferrari Dino 308 GT4 1978 года выпуска. Машина с задним приводом, МКПП и бензиновым двигателем стоит приблизительно 83 тысячи фунтов, это более 8 млн рублей.
Вторым раритетом из коллекции актера, павшим жертвой воров, стал Austin Healey. Этот маленький родстер выпускался в Великобритании начиная с 50-х годов прошлого века, и, хотя некоторые в соцсетях сомневаются, что кто-то в здравом уме отдал бы за такую машину сейчас 65 тыс. фунтов (6,5 млн рублей), именно такова заявленная стоимость украденной машины. Может этот спорткар с задним приводом и мощностью двигателя чуть больше 100 л.с. и не является шедевром британского автопрома, но актеру он явно нравился.
В июне угонщики увели у Купера Jaguar XF, стоимостью 33 тысячи фунтов (более 3 млн рублей). Шикарный седан мощностью 200 л.с. не удалось найти, даже несмотря на репосты фото угнанного авто в соцсетях.
Последней каплей для актера стала попытка украсть его Jaguar кабриолет, стоимостью более 50 тысяч фунтов (5 млн рублей). Видимо в ближайшее время он будет ездить на бюджетном, по меркам звезд, электробайке. Главное не оставлять его без присмотра и надежного велозамка!
В итоге единственное, что удалось найти полиции, это старенький Ferrari Dino актера на одной из лондонских свалок. Видимо преступники не оценили прелесть этого раритета. Терять машину всегда обидно, но особенно печально это в период, когда в Великобритании острый дефицит новых машин. Авто с пробегом практически не дешевеют, а сроки ожидания некоторых составляют год! Остается надеяться, что зима будет теплая, ну или какой-нибудь автопроизводитель проникнется сочувствием и подгонит Куперу машину в рамках рекламной партнерки. Хотя бы до весны…
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