У этих машин самые крутейшие рули, но не все они удобны
Maserati Boomerang
Созданная концептом, модель в итоге пошла в серийное производство и поступила в продажу в 1974 году. Джорджетто Джуджаро получил свободу действий в работе над этим концептом, так что смог воплотить здесь многие свои идеи. Но особо примечательным было рулевое колесо. Внутри него помещалась круглая приборная панель с командным кнопками, а сам руль был 4-спицевый.
Mazda MX-03
Эта модель приводила в восторг своими характеристиками и футуристическим интерьером, в которым выделялось рулевое колесо. Такой руль лучше бы смотрелся в космическом корабле NASA, но и в машине с максимальной скоростью 290 км/ч наличие штурвала было не лишним. Еще одна аналогия с космосом была связана с джойстиком, встроенным в руль, на котором были пусковые кнопки, совсем как фильмах о Звездных войнах!
De Tomaso P72
Скучнейшее имя, больше подошедшее бы томатной пасте, принадлежит шикарному суперкару, чей дизайн интерьера абсолютно вне времени. Всего будет выпущено 72 таких эксклюзивных машины. Кожаный руль автомобиля выглядит столь же стильно и внушительно, как и все в нем.
Lotus Evija
Машина с максимальной мощностью 2000 л.с. стремится внести изменения на рынок суперкаров, став самой мощной, быстрой и полностью электрической. Не удивительно, что руль здесь установлен в стиле гоночных машин Формулы-1. Он должен не только впечатлять своей внешностью, но и подчеркивать инновационность, которой так гордится компания.
Pagani Zonda R
Это очень стильный и элегантный автомобиль, в создании которого использовались люксовые материалы – углеродное волокно и кожа алькантара. Примечательно, что рулевое колесо тоже была сделана из углеродного волокна. В центре разместили тахометр с эмблемой Zonda R сверху. Про эту машину можно сказать, что в ней присутствуют все оттенки значения «круто».
Citroën DS21
Эта машина известна тем, что получила сразу 12 тыс. заказов, когда дебютировала на автосалоне в Париже. Руль у машины односпицевый с отделкой из глянцевой кожи. Есть в этом минимализме свое очарование, хотя некоторые от него не в восторге.
Lancia Stratos Sibilo
Он одновременно крутой и очень странный. Первая мысль, когда видишь салон – а где руль? В этом концепт-каре 1978 года решили полностью убрать какое-либо пространство из рулевого колеса, управлять можно было лишь прижав к нему ладони или держась за края пальцами. Внешне больше было похоже на руль от игрушечной машины, и кнопки в центре делали это сходство еще больше. Наверное, для всех стало облегчением, что дальше концепта этот руль не пошел.
Bertone Lamborghini Athon
Концепт разработал дизайнер Марк Дешам, представлен он был 1980 году и впечатлил всех своей футуристической внешностью. Неудивительно, что создатели научно-фантастических фильмов «Вспомнить всё» и «Робокоп» решили использовать этот концепт в качестве образца для создания своих машин будущего. Интерьер машины также потрясал, особенно руль: при первом взгляде казалось, что он просто парит в воздухе! На самом деле он имел одну спицу, правда в реальности и руль, и вся машина, оказались непрактичными.
BMW Z22
Компания решила не дожидаться наступления 21 века и создать нечто грандиозное еще в веке 20-м. Итогом стал концепт BMW Z22, 70 инноваций и 61 новый патент на различные элементы, в том числе рулевое колесо! В него был встроен сканер отпечатка пальцев, с помощью которого осуществлялся запуск двигателя, а еще на руле были кнопки «зума» камеры заднего вида. Если кто и предсказал будущее, то точно BMW Z22.
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