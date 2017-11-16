16 ноября 2017, 15:01

У Fiat появится новый седан

Модельная линейка Fiat пополнится новым компактным седаном под названием Cronos, который займет место Linea. Автомобиль будет ориентирован, прежде всего, на рынок Южной Америки.
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У Fiat появится новый седан FIAT

В основу новинки ляжет платформа хэтчбека Argo. Ожидается, что модель разделит с «донором» и линейку двигателей. В частности, базовый седан будет приводиться в движение 3-цилиндровым литровым турбомотором мощностью 77 л. с.

В более дорогих комплектациях новинка получит 1,3-литровый 110-сильный двигатель. В качестве трансмиссии выступят 5-ступенчатая «механика» или «автомат» с аналогичным количеством передач.

А вот в «топе» машину укомплектуют 140-сильным 1,8-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом». С места до 100 км/ч Cronos сможет разогнаться за 9 секунд, а максимальная скорость составит 190 км/ч.

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Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
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У Fiat появится новый седан
В основу новинки ляжет платформа хэтчбека Argo. Ожидается, что модель разделит с «донором» и линейку двигателей. В частности, базовый седан будет приводиться в движение 3-цилиндровым литровым турбомотором мощностью 77 л. с.В более дорогих комплектациях новинка получит 1,3-литровый 110-сильный двигатель. В качестве трансмиссии выступят 5-ступенчатая «механика» или «автомат» с аналогичным количеством передач.А вот в «топе» машину укомплектуют 140-сильным 1,8-литровым мотором и 6-диапазонным «автоматом». С места до 100 км/ч Cronos сможет разогнаться за 9 секунд, а максимальная скорость составит 190 км/ч.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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