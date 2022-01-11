У гиперкаров Bugatti обнаружили проблемы с шинами, компания предложила оригинальное решение
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Разработкой покрышек для Bugatti занималась компания Michelin. Задние 21-дюймовые колеса гиперкара обуты в шины размерностью 355/25. Сейчас владельцев Chiron Pur Sport в США приглашают заменить покрышки. Французский автопроизводитель обязался бесплатно менять задние шины через каждые 3 000 километров (1 875 миль) или через каждые 18 месяцев до тех пор, пока не удастся победить проблему и разработать новые покрышки.
Сообщается, что дефекты шин были обнаружены в тестовом автомобиле Chiron Pur Sport во время испытаний. Причина появления трещин сейчас выясняется. О проблемах с покрышками серийных автомобилей ничего неизвестно.
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