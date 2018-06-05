5 июня 2018, 09:15
У Harley-Davidson в России и СНГ новый руководитель
Компания Harley-Davidson сообщила о назначении Николая Попкова новым главой представительства марки в России, Казахстане и Белоруссии. Последние пять лет господин Попков успешно занимался развитием дилерской сети.
Николай Попков окончил факультет Международных экономических отношений МГИМО, прошел стажировку в Министерстве иностранных дел. Затем работал в Toyota, Lexus, Porsche, а в 2013 году пришел в «Харли-Дэвидсон Рус» развивать дилерскую сеть марки. С декабря 2017 года он фактически совмещал эту работу с обязанностями генерального директора. Поэтому утверждение господина Попкова в должности главы представительства стало закономерным развитием его успешной карьеры. За время работы Николая Попкова менеджером по развитию в регионе были открыты 12 дилерских центров, составляющих ныне основу дилерской сети Harley-Davidson в России и СНГ.
Своими приоритетными задачами Николай Попков видит не только сохранение и рост продаж, но и пересмотр работы с дилерами. Дилерская сеть Harley-Davidson протянулась через всю Россию и СНГ от Минска до Владивостока. Поэтому сейчас важнее сделать акцент на прибыльности и финансовой стабильности, входящих в нее организаций.
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Я четко понимаю, какую степень ответственности возлагает на меня это назначение в текущей ситуации. Российский моторынок находится не в лучшей форме, и мы пока не видим объективных предпосылок для изменения тренда. Это предъявляет серьезные требования к оперативности принятия управленческих решений, поэтому адаптироваться придется «на лету». С другой стороны, это серьезный вызов и проверка для команды.
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Николай Попков, глава марки Harley-Davidson в России и СНГ
Первый квартал нынешнего года Harley-Davidson завершил с прекрасными результатами продаж. Новый глава представительства намерен удерживать эту планку и в дальнейшем. Выход в 2018 году новых моделей семейства Softail и Street позволит компании удержать интерес давних поклонников марки и, осваивая новые сегменты рынка, привлечь внимание молодой аудитории. При этом компания продолжит расширять дилерскую сеть. Так, через два месяца новый дилерский центр откроется в Нижнем Новгороде.
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Комментарии пользователей
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и правильно: я тоже объезжаю Газпром стороной. Красивый фасад ничего не значит. Абсолютно ничего. Фикция. И бензин у них - увы себе...
Победитель кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу на IMIS-2012 - Кастом-ателье "Мотодепо", с мотоциклом "Заводной Апельсин" (Clockwork Orange) .
22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
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