У Haval появился новых хит: новый кроссовер Jolion претендует на роль локомотива продаж
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Об этом корреспонденту 110KM.RU заявил Александр Зубик, зам. директора департамента стратегии и управления продуктом российского представительства Haval. По его словам, у Jolion, который в силу своих небольших габаритов взял на себя роль «входного билета» в мир Haval в России, есть все шансы стать локомотивом продаж марки.
Способствует тому и ценовая политика компании. В базовой версии SUV можно взять имея в наличии 1 189 000 рублей. При этом в списке оборудования будут климат-контроль, бесключевой доступ, датчик дождя и света, 17-е колеса, LED ходовые огни, поддержка Apple CarPlay и Android Auto с выводом информации на 10-дюймовый экран и пр.
Указанная цена, правда, за переднеприводную версию с механической коробкой. За роботизированную трансмиссию придется отдать на 100 тысяч больше. Версия с полным приводом на том же «роботе» - привилегия средней (Elite) комплектации - 1 509 000 рублей. В Premium она стоит 1 679 000 рублей, при этом уровень оснащения выше: 2-зонный климат, автономная парковка, станция беспроводной зарядки, кожаные сиденья, круиз, проекционный дисплей, доводчики окон, электропривод складывания зеркал, тонировка и пр.
Моторов два, оба объемом 1,5 литра: 143 и 150 л.с. Тот, что слабее, идет с моноприводными версиями, второй сочетается с полным приводом.
Руководством столичного офиса Haval поставлена цель довести долю Jolion в общих продажах компании до 30%. И произойти это может уже в следующем году. Во всяком случае, первые тестовые заезды оставляют приятное ощущение от автомобиля.
Если у вас есть вопросы по модели, можете адресовать их нам, и мы обязательно их передадим экспертам Haval, с которыми в настоящее время находимся на динамической презентации Jolion.
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