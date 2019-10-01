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1 октября 2019, 17:40

У Haval в России уже 70 дилерских центров

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Фото: Haval
Российский офис Haval объявил об очередном расширении дилерской сети. В 7 городах России открылись 9 новых дилерских центров. Таким образом, общее количество официальных центров в нашей стране возросло до 70.
Китайский бренд Haval продолжает активную экспансию на российский рынок. По итогам августовских продаж он удержал лидирующие позиции среди всех китайских марок в России. На открывшемся в этом году собственном заводе в Тульской области к кроссоверу Haval F7 на конвейере присоединилась его купеобразная версия Haval F7x. Готовится к выходу на российский рынок рестайлинговая версия рамного внедорожника Haval H9. Его сборку также планируют запустить на тульском предприятии до конца текущего года. 
 
Новые дилерские центры Haval открылись в 7 российских городах: Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Причем в столице появились сразу три новых автосалона китайской марки.
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Адреса новых дилерских центров:
 
Белгород: «Ринг Тайм Белгород» - ул. Студенческая, д. 1ф
Екатеринбург: «Регинас» - ул. Гурзуфская, д. 63
Минеральные Воды: «Фреш-Авто» - ул. Автомобильная, д. 17
Москва: «Фаворит Моторс» - ул. Коптевская, д. 69А, стр. 5
Москва: «Автопассаж» - Варшавское шоссе, д. 138А
Москва: «Автомир» - ул. Перерва, д. 19, стр. 2 
Нижний Тагил: «Оками» - Восточное шоссе, д. 3
Оренбург: «Автосалон-2000» - ул. Монтажников, д. 16/4 
Санкт-Петербург: «Аларм-Моторс» - пр. Маршала Жукова, д. 51, лит. А 

Во всех новых дилерских центрах можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая новый кроссовер F7. Здесь же доступен полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей. В ближайших планах бренда дальнейшее расширение дилерской сети, повышение качества обслуживания, а также вывод на рынок новых моделей. 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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У Haval в России уже 70 дилерских центров
Китайский бренд Haval продолжает активную экспансию на российский рынок. По итогам августовских продаж он удержал лидирующие позиции среди всех китайских марок в России. На открывшемся в этом году собственном заводе в Тульской области к кроссоверу Haval F7 на конвейере присоединилась его купеобразная версия Haval F7x. Готовится к выходу на российский рынок рестайлинговая версия рамного внедорожника Haval H9. Его сборку также планируют запустить на тульском предприятии до конца текущего года.  Новые дилерские центры Haval открылись в 7 российских городах: Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Причем в столице появились сразу три новых автосалона китайской марки.{{material_127600}} Адреса новых дилерских центров: Белгород: «Ринг Тайм Белгород» - ул. Студенческая, д. 1фЕкатеринбург: «Регинас» - ул. Гурзуфская, д. 63Минеральные Воды: «Фреш-Авто» - ул. Автомобильная, д. 17Москва: «Фаворит Моторс» - ул. Коптевская, д. 69А, стр. 5Москва: «Автопассаж» - Варшавское шоссе, д. 138АМосква: «Автомир» - ул. Перерва, д. 19, стр. 2 Нижний Тагил: «Оками» - Восточное шоссе, д. 3Оренбург: «Автосалон-2000» - ул. Монтажников, д. 16/4 Санкт-Петербург: «Аларм-Моторс» - пр. Маршала Жукова, д. 51, лит. А Во всех новых дилерских центрах можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая новый кроссовер F7. Здесь же доступен полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей. В ближайших планах бренда дальнейшее расширение дилерской сети, повышение качества обслуживания, а также вывод на рынок новых моделей. 
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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