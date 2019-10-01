1 октября 2019, 17:40
У Haval в России уже 70 дилерских центров
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Фото: Haval
Российский офис Haval объявил об очередном расширении дилерской сети. В 7 городах России открылись 9 новых дилерских центров. Таким образом, общее количество официальных центров в нашей стране возросло до 70.
Китайский бренд Haval продолжает активную экспансию на российский рынок. По итогам августовских продаж он удержал лидирующие позиции среди всех китайских марок в России. На открывшемся в этом году собственном заводе в Тульской области к кроссоверу Haval F7 на конвейере присоединилась его купеобразная версия Haval F7x. Готовится к выходу на российский рынок рестайлинговая версия рамного внедорожника Haval H9. Его сборку также планируют запустить на тульском предприятии до конца текущего года.
Новые дилерские центры Haval открылись в 7 российских городах: Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Причем в столице появились сразу три новых автосалона китайской марки.
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Адреса новых дилерских центров:
Белгород: «Ринг Тайм Белгород» - ул. Студенческая, д. 1ф
Екатеринбург: «Регинас» - ул. Гурзуфская, д. 63
Минеральные Воды: «Фреш-Авто» - ул. Автомобильная, д. 17
Москва: «Фаворит Моторс» - ул. Коптевская, д. 69А, стр. 5
Москва: «Автопассаж» - Варшавское шоссе, д. 138А
Москва: «Автомир» - ул. Перерва, д. 19, стр. 2
Нижний Тагил: «Оками» - Восточное шоссе, д. 3
Оренбург: «Автосалон-2000» - ул. Монтажников, д. 16/4
Санкт-Петербург: «Аларм-Моторс» - пр. Маршала Жукова, д. 51, лит. А
Во всех новых дилерских центрах можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая новый кроссовер F7. Здесь же доступен полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей. В ближайших планах бренда дальнейшее расширение дилерской сети, повышение качества обслуживания, а также вывод на рынок новых моделей.
Комментарии
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29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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