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19 сентября 2019, 00:01

У хэтчбеков Lada Xray обнаружили коррозию капота

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АвтоВАЗ объявил сервисную кампанию в отношении хэтчбеков Lada Xray. У автомобилей, выпущенных до февраля 2019 года, заподозрили коррозию на внутренней поверхности капота в местах касания с регулировочным буфером.
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АвтоВАЗ разослал предписание, в котором разъясняет дилерам, как защитить капот Lada Xray от коррозии. Проблему заподозрили у 94 615 хэтчбеков, отгруженных с 15 декабря 2015 года по 13 февраля 2019 года. Особой срочности в проведении работ нет. Но если автомобиль из списка появляется на территории дилерского центра, например, приезжает на плановое ТО, необходимо дополнительно выполнить работы по защите от коррозии. 

Защищать от коррозии капоты предлагается специальными наклейками, которые устанавливаются на внутреннюю сторону капота в места его соприкосновения с регулировочным резиновым буфером. Наклейки предлагаются двух видов: прозрачные и черные. В крайнем случае, дилеры в праве заменить проржавевший капот. Все работы в рамках сервисной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.

В июне 2019 года АвтоВАЗ официально объявил об отзыве почти тысячи Lada Xray Cross. У 933 вседорожных хэтчбеков был выявлен смертельно опасный дефект: непрочный сварной шов промежуточного вала мог вызвать потерю управления.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
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У хэтчбеков Lada Xray обнаружили коррозию капота
{{material_126682}}АвтоВАЗ разослал предписание, в котором разъясняет дилерам, как защитить капот Lada Xray от коррозии. Проблему заподозрили у 94 615 хэтчбеков, отгруженных с 15 декабря 2015 года по 13 февраля 2019 года. Особой срочности в проведении работ нет. Но если автомобиль из списка появляется на территории дилерского центра, например, приезжает на плановое ТО, необходимо дополнительно выполнить работы по защите от коррозии. Защищать от коррозии капоты предлагается специальными наклейками, которые устанавливаются на внутреннюю сторону капота в места его соприкосновения с регулировочным резиновым буфером. Наклейки предлагаются двух видов: прозрачные и черные. В крайнем случае, дилеры в праве заменить проржавевший капот. Все работы в рамках сервисной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.В июне 2019 года АвтоВАЗ официально объявил об отзыве почти тысячи Lada Xray Cross. У 933 вседорожных хэтчбеков был выявлен смертельно опасный дефект: непрочный сварной шов промежуточного вала мог вызвать потерю управления.
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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