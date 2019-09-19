19 сентября 2019, 00:01
У хэтчбеков Lada Xray обнаружили коррозию капота
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АвтоВАЗ объявил сервисную кампанию в отношении хэтчбеков Lada Xray. У автомобилей, выпущенных до февраля 2019 года, заподозрили коррозию на внутренней поверхности капота в местах касания с регулировочным буфером.
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Смертельно опасный дефект был выявлен у вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross неделю назад. Непрочный сварной ...Читать далее
Защищать от коррозии капоты предлагается специальными наклейками, которые устанавливаются на внутреннюю сторону капота в места его соприкосновения с регулировочным резиновым буфером. Наклейки предлагаются двух видов: прозрачные и черные. В крайнем случае, дилеры в праве заменить проржавевший капот. Все работы в рамках сервисной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.
В июне 2019 года АвтоВАЗ официально объявил об отзыве почти тысячи Lada Xray Cross. У 933 вседорожных хэтчбеков был выявлен смертельно опасный дефект: непрочный сварной шов промежуточного вала мог вызвать потерю управления.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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