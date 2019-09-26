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26 сентября 2019, 00:53

У Honda CR-V появился брат-близнец Breeze

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Компания Honda представила новый кроссовер Breeze для китайского рынка, который при ближайшем рассмотрении оказался перелицованной копией кроссовера CR-V. Несмотря на ряд отличий в дизайне автомобили абсолютно идентичны в техническом плане.
У Honda CR V появился брат близнец Breeze

 

У Honda CR V появился брат близнец Breeze

 

У Honda CR V появился брат близнец Breeze

 

У Honda CR V появился брат близнец Breeze

 

У Honda CR V появился брат близнец Breeze

 

У Honda CR V появился брат близнец Breeze

 

У Honda CR V появился брат близнец Breeze

 

У Honda CR V появился брат близнец Breeze
У Honda CR V появился брат близнец Breeze
У Honda CR V появился брат близнец Breeze
У Honda CR V появился брат близнец Breeze
У Honda CR V появился брат близнец Breeze
У Honda CR V появился брат близнец Breeze
У Honda CR V появился брат близнец Breeze
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Практика клонирования собственных моделей применяется компанией Honda в Китае достаточно широко. Делом в том, что у японцев в Поднебесной два совместных предприятия с местными автопроизводителями: Dongfeng Honda и GAC Honda. Сейчас на китайском рынке мирно сосуществуют компактные кроссоверы Vezel и XR-V, недорогие седаны City и Greiz, а также минивены Odyssey и Elysion. Теперь и у CR-V появился «напарник» по имени Breeze.

Завод GAC Honda приступает к выпуску кроссоверов Honda Breeze, продажи которого в Китае должны начаться до конца нынешнего года. В профиль Breeze сильно напоминает CR-V, но оформление передней части и кормы у автомобилей отличается. Габаритные размеры также одинаковые, за исключением длины. Honda Breeze из-за переделанных бамперов оказался на 5 см длиннее.

Оба кроссовера оснащаются 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 193 л.с. и 243 Нм, которая работает в паре с вариатором. Альтернативу ему составляет гибридная версия i-MMD с 2,0-литровым «атмосферником» и электромотором суммарной отдачей 215 сил и 315 Нм момента. В список доступного оснащения Honda Breeze входит светодиодная оптика, медиасистема Honda Connect второго поколения и комплекс систем безопасности Honda Sensing. Цены уже известны. Базовый Honda Breeze стоит минимум 180 000 юаней (около 1,62 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
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Александр
Лучшие кроссоверы с пробегом стоимостью около 1 млн рублей
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
Роман
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У Honda CR-V появился брат-близнец Breeze
{{material_127596}}Практика клонирования собственных моделей применяется компанией Honda в Китае достаточно широко. Делом в том, что у японцев в Поднебесной два совместных предприятия с местными автопроизводителями: Dongfeng Honda и GAC Honda. Сейчас на китайском рынке мирно сосуществуют компактные кроссоверы Vezel и XR-V, недорогие седаны City и Greiz, а также минивены Odyssey и Elysion. Теперь и у CR-V появился «напарник» по имени Breeze.Завод GAC Honda приступает к выпуску кроссоверов Honda Breeze, продажи которого в Китае должны начаться до конца нынешнего года. В профиль Breeze сильно напоминает CR-V, но оформление передней части и кормы у автомобилей отличается. Габаритные размеры также одинаковые, за исключением длины. Honda Breeze из-за переделанных бамперов оказался на 5 см длиннее.Оба кроссовера оснащаются 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 193 л.с. и 243 Нм, которая работает в паре с вариатором. Альтернативу ему составляет гибридная версия i-MMD с 2,0-литровым «атмосферником» и электромотором суммарной отдачей 215 сил и 315 Нм момента. В список доступного оснащения Honda Breeze входит светодиодная оптика, медиасистема Honda Connect второго поколения и комплекс систем безопасности Honda Sensing. Цены уже известны. Базовый Honda Breeze стоит минимум 180 000 юаней (около 1,62 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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