26 сентября 2019, 00:53
У Honda CR-V появился брат-близнец Breeze
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Компания Honda представила новый кроссовер Breeze для китайского рынка, который при ближайшем рассмотрении оказался перелицованной копией кроссовера CR-V. Несмотря на ряд отличий в дизайне автомобили абсолютно идентичны в техническом плане.
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Завод GAC Honda приступает к выпуску кроссоверов Honda Breeze, продажи которого в Китае должны начаться до конца нынешнего года. В профиль Breeze сильно напоминает CR-V, но оформление передней части и кормы у автомобилей отличается. Габаритные размеры также одинаковые, за исключением длины. Honda Breeze из-за переделанных бамперов оказался на 5 см длиннее.
Оба кроссовера оснащаются 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 193 л.с. и 243 Нм, которая работает в паре с вариатором. Альтернативу ему составляет гибридная версия i-MMD с 2,0-литровым «атмосферником» и электромотором суммарной отдачей 215 сил и 315 Нм момента. В список доступного оснащения Honda Breeze входит светодиодная оптика, медиасистема Honda Connect второго поколения и комплекс систем безопасности Honda Sensing. Цены уже известны. Базовый Honda Breeze стоит минимум 180 000 юаней (около 1,62 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
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15.09.2017, 08:48
Тест-драйв Honda Pilot: полет комфорт-классом
08.11.2015, 17:37
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Х Трейл гниет как консервная банка
Какие задиры на Киа/ Хенде??? Там толкатели изнашиваются, вот и стучит. Гидрокомпенсаторов там нет. А что движок от Мицы? Первый раз слышу. Корейцы сами все разрабатывают.
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