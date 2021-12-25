У Канады будет свой собственный автомобиль: и мы знаем, как он будет выглядеть
Фото: autoweek.nl
«То, что могут сделать в США, мы также сможем» - под таким гордым девизом сегодня в Канаде проходят соответствующие исследовательские и инженерные работы.
Канадцам удалось подготовить собственный дизайн будущего автомобиля, и как можно видеть по изображениям, он немного нетрадиционный. нетрадиционным. Прежде всего, это относится к дверям, которые открываются в противоположном направлении друг от друга, создавая чрезвычайно просторный вход как для пассажиров спереди, так и сзади.
Дойдет ли это до стадии серийного производства, еще предстоит выяснить. Сообщается, что длина «Стрелы» составляет 4,75 метра, и это дает представление о том, в какой сегменте будет выступать канадский первенец. Автомобиля еще нет, но уже определены основные конкуренты. Среди них первым делом называются Skoda Enyaq, Nissan Ariya и даже Tesla Model Y.
Согласно еще прошлогодним анонсам, APMA хочет показать первый физический концепт-кар в 2022 году, но пока что доступны лишь рендеры. Эксперты не исключают, что площадкой для премьеры канадцы могут выбрать Международный автосалон в Лас-Вегасе, который традиционно проходит в начале января. При этом, говоря о серийном производстве, называется 2023 год.
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