У каждого второго австрийца был секс в машине
Фото: i.ytimg.com
7 из 10 респондентов когда-то переодевались в салоне автомобиля, 44% опрошенных женщин красили за рулем ногти, почти каждый седьмой человек чистил зубы, и, по крайней мере, 7% мужчин брились.
В так называемое «короновирусное» время, когда посещение офиса было под запретом, более половины респондентов (56%) использовали автомобиль для работы. Около трети австрийцев проводили в нем рабочие встречи или собеседования.
Многие жители страны признались, что проводили время в автомобиле не только, находясь за рулем. Каждый второй респондент отметил, что у него был секс в машине, а примерно пятая часть из опрошенных проводила здесь первое свидание.
Сознались австрийцы и в, мягко говоря, курьезных случаях, имевших место с участием автомобилей. Например, 30% из них приходилось ездить в багажнике (35% мужчин, 24% женщин), 28% спали в машине (39% мужчин, 17% женщин). 34% мужчин и 13% женщин когда-то пытались дрифтовать и даже водить машину всего на двух колесах.
Получается, отчасти правы немцы, называющие черту, свойственную соседям-австрийцам, словом Schlamperei (некая склонность к беспорядку и неаккуратности). Но всякая неаккуратность, как известно, познается в сравнении, и австрийская Schlamperei бросается в глаза лишь на фоне сверхаккуратных бюргеров.
7 из 10 респондентов когда-то переодевались в салоне автомобиля, 44% опрошенных женщин красили за рулем ногти, почти каждый седьмой человек чистил зубы, и, по крайней мере, 7% мужчин брились.
В так называемое «короновирусное» время, когда посещение офиса было под запретом, более половины респондентов (56%) использовали автомобиль для работы. Около трети австрийцев проводили в нем рабочие встречи или собеседования.
Многие жители страны признались, что проводили время в автомобиле не только, находясь за рулем. Каждый второй респондент отметил, что у него был секс в машине, а примерно пятая часть из опрошенных проводила здесь первое свидание.
Сознались австрийцы и в, мягко говоря, курьезных случаях, имевших место с участием автомобилей. Например, 30% из них приходилось ездить в багажнике (35% мужчин, 24% женщин), 28% спали в машине (39% мужчин, 17% женщин). 34% мужчин и 13% женщин когда-то пытались дрифтовать и даже водить машину всего на двух колесах.
Получается, отчасти правы немцы, называющие черту, свойственную соседям-австрийцам, словом Schlamperei (некая склонность к беспорядку и неаккуратности). Но всякая неаккуратность, как известно, познается в сравнении, и австрийская Schlamperei бросается в глаза лишь на фоне сверхаккуратных бюргеров.
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