17 ноября 2026, 18:25
Чем знакомые иномарки китайской сборки на самом деле отличаются от оригинальных
Чем знакомые иномарки китайской сборки на самом деле отличаются от оригинальных
Знакомые Kia, Toyota, Honda и BMW из Китая только снаружи выглядят привычно. На деле у них могут быть другие моторы, удлиненный кузов, иная подвеска и свои комплектующие. Разбираем, на чем легко проколоться при покупке.
На заводе Yueda Kia для Sportage предлагают полуторалитровый мотор с наддувом мощностью около 200 л.с. Двухлитровый атмосферный двигатель выдает 161 л.с. Поэтому по одному объему нельзя понять, какая версия мощнее.
Комплектацию также необходимо проверять для конкретной машины: даже в самом дорогом исполнении за часть функций придется доплатить. Китайский Sportage немного короче и уже корейского, зато крыша у него выше. Для покупателя важны и эти отличия, и состав оснащения.
Особенно заметна разница в размерах у удлиненных машин. У BMW и Audi такую версию обозначает буква L в названии. В BMW X5L расстояние между осями увеличили примерно на 13 см, поэтому пассажирам второго ряда стало просторнее для ног. У китайского BMW X5 xDrive30Li колесная база составляет 3105 мм, длина кузова составляет 5060 мм. Для североамериканского X5 в спецификации указаны база 2974 мм и длина 4935 мм. По габаритам удлиненный X5 приблизился к флагманскому BMW X7. По данным Geisou о китайском X5, версию Collector’s Edition выпускает BMW Brilliance в Шэньяне. Ее оснащают 2,0-литровым турбомотором с 48-вольтовой мягкогибридной системой. Мощность составляет 190 кВт, или около 255 л.с., а крутящий момент достигает 400 Н·м. Также предусмотрены восьмиступенчатый автомат и полный привод xDrive. В Китае она стоит 618 000 юаней до налогов и возможных стимулов. У Skoda Karoq измененные пропорции заметны при взгляде сбоку.
У гибридных Toyota различается доступность полного привода. Японскую Corolla можно заказать с такой трансмиссией, тогда как у китайского седана Levin полноприводной версии нет. Американская Corolla Hybrid LE AWD сочетает 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 96 л.с. с электронно управляемым бесступенчатым вариатором. В этой версии работает система Electronic On-Demand All-Wheel Drive. У китайского Levin Hybrid бензоэлектрическая установка с 1,8-литровым двигателем развивает системную мощность 101 кВт; приводной электромотор выдает 185 Н·м. В карточке российского поставщика Toyota Levin Hybrid также указаны аккумулятор BYD и гарантия на него восемь лет или 200 000 км. Заявленный запас хода свыше 1000 км по циклу WLTC означает общий пробег, а не расстояние только на электротяге.
У Honda ZR-V, которую для Китая выпускает GAC-Honda, двигатель развивает около 182 л.с.; в японском каталоге для модели указано 178 л.с. Кузова двух версий также различаются по размерам, хотя по фотографиям заметить это непросто. Разницу в четыре силы водитель вряд ли почувствует.
Отличия не всегда видны снаружи. Китайские заводы заказывают отделочные материалы салона у местных поставщиков, поэтому обивка внешне похожих автомобилей может различаться. Там же закупают кузовные детали и комплектующие для отдельных узлов.
На дороге значение имеют настройки подвески и электроники: даже общую платформу адаптируют для разных рынков. Из-за этого автомобиль может иначе реагировать на руль в знакомом повороте и проходить неровности.
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