30 января 2018, 10:04

У компании «Тойота Мотор» новый президент

В эту должность вступил г-н Сюдзи Суга, обладающий 30-летним опытом работы в сфере планирования и продаж бренда на глобальном авторынке. Экс-глава ООО «Тойота Мотор» г-н Хидэнори Одзаки назначен президентом «Тойота Бошоку Корпорэйшн», которая занята производством автокомплектующих.
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О новом назначенце известно следующее: г-н Суга присоединился к компании в 1989 году и прошел путь от специалиста по планированию до высоких руководящих позиций. Руководил проектами компании в разных регионах: на Среднем Востоке, в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

С января 2016 года и до назначения на пост президента ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга руководил Japan Тойота Мотор Корпорэйшн, отвечавшей за развитие бизнеса марки в Европе, включая российский рынок.

В 2018 году Toyota выйдет в новый сегмент компакт-кроссоверов, представив на рынке C-HR. Также в этом году появятся Fortuner с бензиновым двигателем, обновленный Alphard и новое поколение Camry.

Top Manager Тойота

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Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Форум Toyota Highlander
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
Эрнест
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У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
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У компании «Тойота Мотор» новый президент
О новом назначенце известно следующее: г-н Суга присоединился к компании в 1989 году и прошел путь от специалиста по планированию до высоких руководящих позиций. Руководил проектами компании в разных регионах: на Среднем Востоке, в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. С января 2016 года и до назначения на пост президента ООО «Тойота Мотор» Сюдзи Суга руководил Japan Тойота Мотор Корпорэйшн, отвечавшей за развитие бизнеса марки в Европе, включая российский рынок. В 2018 году Toyota выйдет в новый сегмент компакт-кроссоверов, представив на рынке C-HR. Также в этом году появятся Fortuner с бензиновым двигателем, обновленный Alphard и новое поколение Camry.
2018-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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