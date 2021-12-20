У кроссоверов BMW X7 обнаружился нелепый дефект: владельцы возмущены и подали коллективный иск
Фото: BMW
В случае с подстаканниками BMW пока, к счастью, нет данных о пострадавших, но проблема грозит баварскому автопроизводителю внушительными и непредвиденными расходами. Суть коллективного иска, поданного в Окружной суд Калифорнии (США), заключается в том, что два передних подстаканника не предназначены для стаканов, наполненных какой-либо жидкостью.
Под подстаканниками проходят провода модуля управления SRS (подушками безопасности). Если жидкость проливается в подстаканник, но она довольно быстро просачивается вниз и замыкает проводку. Электроника внезапно сваливается в «аварию», автомобиль останавливается, но могут и сработать подушки безопасности.
Один из пострадавших так описывает свою ситуацию: «Я поставил стакан с колой в подстаканник своего BMW X7 2020 года. Крышка была плохо закрыта, и часть напитка расплескалась во время движения. Казалось бы ничего особенного не произошло. Полный стакан по-прежнему надежно стоял в подстаканнике. Внезапно автомобиль остановился в левой полосе трассы, коробка переключилась в «паркинг», двигатель заглох, а на приборной панели появилось предписание немедленно обратиться в дилерский сервис. Когда автомобиль привезли на эвакуаторе, дилер сообщил, что ремонт обойдется в 2 900 долларов, и эта поломка – случай негарантийный».
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