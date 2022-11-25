У Lada Granta появилась 8-местная версия
Фото: kubcar.ru
Передняя часть Lada Granta Kub – это кабина штатной модели, остальной кузов представляет собой надстройку из силового металлического каркаса, обшитого цельноформовыми панелями из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком изнутри. Задняя пневмоподвеска позволяет регулировать погрузочную высоту в диапазоне от 700 до 780 мм. Доступ в салон осуществляет через боковые двери и задние распашные. Под капотом установлен 1,6-литровый мотор мощностью 90 или 116 сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».
Продажи 8-местной Lada Granta Kub стартуют в феврале 2023 года. Стоить автомобиль будет примерно 1 749 000 рублей. Чуть раньше, в декабре, в продажу поступит версия с 5-местным салоном и вместительным багажником. Такой автомобиль оценили в 1 699 000 рублей, пишет Motor.
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10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
-
02.11.2022, 14:31
В Тольятти локализованы комплектующие для «Гранты» и «Нивы»
Работа по обеспечению локализации автокомпонентов для автомобилей Lada Granta Classic’22 и Lada Niva Classic’22 проведена усилиями тольяттинских АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС». Читать далее
-
13.10.2022, 12:09
На базе Lada Granta построили сразу несколько коммерческих моделей
Компания «Промтех» из Нижнего Новгорода представила целое семейство коммерческих автомобилей Kub, построенных на базе Lada Granta. Клиентам предложат промтоварный фургон и рефрижератор, несколько пассажирских и специальных версий.Читать далее
-
07.10.2022, 09:56
АвтоВАЗ собирает некомплектные автомобили
В апреле и мае 2022 года АвтоВАЗ был вынужден остановить все конвейеры из-за перебоев в поставках комплектующих. Сейчас ситуация существенно улучшилась, но трудности с логистикой еще сохраняются.Читать далее
-
04.10.2022, 15:39
Lada отчиталась об очередном месяце рекордных продаж
В сентябре 2022 года российские дилеры реализовали более 20 тысяч новых автомобилей Lada. Год к году продажи выросли сразу на 20%, а по сравнению с августом 2022-го – на 14%.Читать далее
-
04.10.2022, 12:36
АвтоВАЗ еще больше «упростил» Lada Granta
Летом 2022 года из-за сбоев в поставках комплектующих АвтоВАЗ начал собирать «антисанкционные» версии Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Автомобили лишились подушек безопасности, систем ABS и ESP и другой электроники. Сейчас появилась информация, что оснащение стало еще проще.Читать далее
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