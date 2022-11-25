У Lada Granta появилась 8-местная версия

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Компания «Промышленные технологии» занимается выпуском фургонов и грузопассажирских версий на базе моделей Lada. В линейке моделей Granta Kub, основанных на Lada Granta, уже есть несколько грузовых и грузопассажирских модификаций. Сейчас она пополнилась еще и 8-местной пассажирской версией с удлиненной почти на 1,5 метра колесной базой. Высота потолка – 1,32 метра, а входных дверей – 1,25 метра.

Передняя часть Lada Granta Kub – это кабина штатной модели, остальной кузов представляет собой надстройку из силового металлического каркаса, обшитого цельноформовыми панелями из композитных материалов снаружи и АБС-пластиком изнутри. Задняя пневмоподвеска позволяет регулировать погрузочную высоту в диапазоне от 700 до 780 мм. Доступ в салон осуществляет через боковые двери и задние распашные. Под капотом установлен 1,6-литровый мотор мощностью 90 или 116 сил. Агрегат работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Фото: kubcar.ru

Продажи 8-местной Lada Granta Kub стартуют в феврале 2023 года. Стоить автомобиль будет примерно 1 749 000 рублей. Чуть раньше, в декабре, в продажу поступит версия с 5-местным салоном и вместительным багажником. Такой автомобиль оценили в 1 699 000 рублей, пишет Motor.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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