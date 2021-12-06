6 декабря 2021, 13:13
У Lada Largus обнаружили пожароопасный дефект: владельцы получили «письма счастья»
Владельцы автомобилей семейства Lada Largus начали получать уведомления от АвтоВАЗа с просьбой предъявить машину в дилерский центр для проверки топливного трубопровода.
Дарья Климова Фото: Lada
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Причиной для беспокойства стал риск перетирания топливного шланга. Ранее аналогичный дефект обнаружили на автомобилях Lada Vesta и Xray, но тогда речь шла о 1,8-литровом моторе на 122 л.с. Сейчас мастера дилерского сервиса установят дополнительную распорку (как на фото ниже), чтобы полностью исключить вероятность перетирания топливного шланга.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р)
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28.10.2021, 17:19
Продажи самого экономичного Lada Largus стартуют в начале 2022 года (но заплатить за него придется на 200 тысяч рублей больше)
17.09.2021, 00:01
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26.07.2021, 13:25
Купят и так: «облегченную» Lada без магнитолы АвтоВАЗ изобрел из-за дефицита чипов
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АвтоВАЗ останавливает сборку восьми моделей из-за нехватки чипов
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