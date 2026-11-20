Как искусственный интеллект помогает автодилерам зарабатывать еще больше

В Москве прошел ежегодный федеральный «Авто Саммит», где обсудили результативность дилеров и изменения спроса на новые и подержанные машины. По данным «Авито Авто», покупатели все чаще смотрят на более дорогие сегменты, а лидеры рынка быстрее освобождают склад. Что объясняет эту разницу - в цифрах конференции.

В Москве прошел ежегодный федеральный «Авто Саммит», где обсудили результативность дилеров и изменения спроса на новые и подержанные машины. По данным «Авито Авто», покупатели все чаще смотрят на более дорогие сегменты, а лидеры рынка быстрее освобождают склад. Что объясняет эту разницу - в цифрах конференции.

Для 73% опрошенных «Авито Авто» важна возможность до визита к дилеру проверить историю автомобиля с пробегом и понять, справедлива ли его цена. Эту потребность и результативность дилерского бизнеса обсуждали на ежегодном федеральном «Авто Саммите» в Москве. Мероприятие организовало «Авито Авто»: оно объединило полторы тысячи участников очно и онлайн.

У лидеров рынка склад оборачивается почти вдвое быстрее среднего. Базовая маржинальность от продажи автомобиля без учета дополнительных продуктов и услуг у них на 50% выше. Старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков в разговоре со 110km.ru связал подобные результаты с системной работой с данными и внутренними процессами. Среди факторов эффективности - управление складскими остатками и оперативная корректировка цен; рекламные бюджеты дилеры распределяют точнее.

В этом дилера помогает ИИ. С его помощью дилеры корректируют цены и продвижение, сокращая рутинные операции. Технология обеспечивает измеримый результат, только когда становится частью ежедневной работы команды.

Один из инструментов на основе ИИ - «Автопилот продвижения». Он автоматически распределяет рекламный бюджет между объявлениями дилера на «Авито Авто» и, по заявлению компании, может приносить до 68% дополнительных целевых контактов без увеличения расходов. В «Автосалонах КИТ» его используют: вручную управлять продвижением десятков машин проще, чем сотен. Директор по развитию компании Арсений Леонов сообщил, что в октябре количество обращений выросло на 22% к сентябрю; точный показатель - 22,2%, при сопоставимых расходах на продвижение. Высвободившееся время сотрудники могут направить на обработку обращений и продажи.

Фото: Авито Авто

Спрос на новые машины смещается к дорогим сегментам

На саммите представили динамику рынков новых автомобилей и машин с пробегом. После роста в 2024 году и охлаждения в 2025-м рынок новых машин, по оценке директора бизнес-направления «Новые автомобили» в «Авито» Никиты Ивахненко, постепенно стабилизируется. За первые десять месяцев 2026 года спрос прибавил 8% год к году, средняя цена выросла на 5% и достигла в октябре 3,6 млн рублей. Ивахненко считает, что рынок нашел новый баланс спроса и предложения.

В предложении новых машин доля российских марок за год поднялась с 35 до 44%, а китайских снизилась с 55 до 45%. Однако спрос на китайские автомобили за десять месяцев вырос примерно на четверть год к году, быстрее рынка; средняя цена составила 3,8 млн рублей. Покупатели активнее рассматривали дорогие варианты: интерес к машинам за 3-5 млн рублей в январе-октябре увеличился на 52%, за 5-8 млн - на 71%. Для моделей дешевле 2 млн рублей показатель снизился на 13%. Рост интереса к дорогим машинам не отменяет расчета затрат на владение: в предыдущем материале разбирался другой автомобильный сюжет.

На вторичном рынке меняется состав предложения

Спрос на машины с пробегом за десять месяцев 2026 года вырос на 9% год к году. Предложение и цены почти не изменились: средняя стоимость автомобиля составила 1,35 млн рублей. Директор бизнес-направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев оценил объем рынка в 6,2 млн регистраций в ГИБДД за год. После роста на 3% в 2025-м компания ожидает по итогам 2026 года прибавку на 1-1,5%.

Доля китайских автомобилей с пробегом в предложении впервые превысила 7%; четырьмя годами ранее она была ниже 3%. Рынок пополняют машины, купленные новыми в 2023-2024 годах. За полтора года доля бюджетных предложений сократилась с 29 до 24%, а средний возраст выставленных на продажу автомобилей снизился с 6,4 до 5,3 года. Сегмент стоимостью 1-3 млн рублей вырос с 52 до 60%; в октябре средняя цена в нем достигла 2,1 млн рублей.

«Авто Саммит» - ежегодное федеральное мероприятие, организованное «Авито Авто». В этот раз участники обсуждали результативность дилерского бизнеса и тенденции авторынка.