13 ноября 2019, 15:33
У McLaren Elva за 1,7 млн долларов нет ни крыши, ни ветрового стекла
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Фото: McLaren
Компания McLaren представила очередную модель линейки Ultimate Series. Родстер Elva построен по мотивам спорткара McLaren-Elva M1A 1960-х годов и получил уникальную технологию формирования воздушного пузыря, который заменяет лобовое стекло.
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
Фото: McLaren
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Конечно, верится в такое чудо аэродинамики с трудом. Особенно, учитывая, что с места до «сотни» суперкар разгоняется менее, чем за 3 секунды. На ускорение до максимальных 200 км/ч ему требуется 6,7 секунды. McLaren Elva оснащен 4,0-литровым турбомотором V8 мощностью 840 л.с. и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
Суперкар Elva сочетает в себе стиль и скорость с технологичностью. В салоне установлены два кресла с многоточечными ремнями безопасности, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным экраном и аудиосистема. Под задним обтекателем скрыт небольшой багажник, в который могут поместиться два шлема. На некоторых рынках, например, в США, покупатели все-таки смогут дозаказать ветровое стекло. Цены McLaren Elva стартуют от 1 690 000 долларов (109 млн рублей). Всего планируется выпустить 399 экземпляров. Поставки клиентам начнутся через год.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ну, не намного он быстрее, чем F1. За 20 лет увеличить скорость всего на 50 км/ ч - это маловато будет. Особенно если мощность агрегата увеличилась с 600 до 1000 лошадей. В общем, поживем-увидим, что за зверь. В любом случае, практического применения для него нет, это чудо инженерной мысли и произведение ...
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Такому авто уже не спойлеры и заслонки надо ставить, а закрылки и предкрылки.
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