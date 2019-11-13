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13 ноября 2019, 15:33

У McLaren Elva за 1,7 млн долларов нет ни крыши, ни ветрового стекла

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Фото: McLaren
Компания McLaren представила очередную модель линейки Ultimate Series. Родстер Elva построен по мотивам спорткара McLaren-Elva M1A 1960-х годов и получил уникальную технологию формирования воздушного пузыря, который заменяет лобовое стекло.
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла

Фото: McLaren

У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
У McLaren Elva за 1 7 млн долларов нет ни крыши ни ветрового стекла
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В линейку McLaren Ultimate Series уже входят суперкары P1, Senna и Speedtail. Сейчас к ним присоединился McLaren Elva. Как и у его одноименного предшественника – болида 60-х годов прошлого века – у нового спорткара нет ни крыши, ни боковых окон, ни лобового стекла. При этом ездить на нем можно без шлема. А все благодаря новейшей технологии Active Air Management System (AAMS). С помощью сложной системы подвижных аэродинамических элементов воздух во время поездки направляется вокруг кабины таким образом, чтобы водителя и пассажиров обдувал лишь легкий ветерок.

Конечно, верится в такое чудо аэродинамики с трудом. Особенно, учитывая, что с места до «сотни» суперкар разгоняется менее, чем за 3 секунды. На ускорение до максимальных 200 км/ч ему требуется 6,7 секунды. McLaren Elva оснащен 4,0-литровым турбомотором V8 мощностью 840 л.с. и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Суперкар Elva сочетает в себе стиль и скорость с технологичностью. В салоне установлены два кресла с многоточечными ремнями безопасности, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным экраном и аудиосистема. Под задним обтекателем скрыт небольшой багажник, в который могут поместиться два шлема. На некоторых рынках, например, в США, покупатели все-таки смогут дозаказать ветровое стекло. Цены McLaren Elva стартуют от 1 690 000 долларов (109 млн рублей). Всего планируется выпустить 399 экземпляров. Поставки клиентам начнутся через год.

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Отзывы по теме
McLaren раскрыла имя нового гиперкара
Ну, не намного он быстрее, чем F1. За 20 лет увеличить скорость всего на 50 км/ ч - это маловато будет. Особенно если мощность агрегата увеличилась с 600 до 1000 лошадей. В общем, поживем-увидим, что за зверь. В любом случае, практического применения для него нет, это чудо инженерной мысли и произведение ...
Максим
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
McLaren выпустит самый экстремальный гиперкар
Такому авто уже не спойлеры и заслонки надо ставить, а закрылки и предкрылки.
Максим
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У McLaren Elva за 1,7 млн долларов нет ни крыши, ни ветрового стекла
{{material_126524}}В линейку McLaren Ultimate Series уже входят суперкары P1, Senna и Speedtail. Сейчас к ним присоединился McLaren Elva. Как и у его одноименного предшественника – болида 60-х годов прошлого века – у нового спорткара нет ни крыши, ни боковых окон, ни лобового стекла. При этом ездить на нем можно без шлема. А все благодаря новейшей технологии Active Air Management System (AAMS). С помощью сложной системы подвижных аэродинамических элементов воздух во время поездки направляется вокруг кабины таким образом, чтобы водителя и пассажиров обдувал лишь легкий ветерок.Конечно, верится в такое чудо аэродинамики с трудом. Особенно, учитывая, что с места до «сотни» суперкар разгоняется менее, чем за 3 секунды. На ускорение до максимальных 200 км/ч ему требуется 6,7 секунды. McLaren Elva оснащен 4,0-литровым турбомотором V8 мощностью 840 л.с. и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.Суперкар Elva сочетает в себе стиль и скорость с технологичностью. В салоне установлены два кресла с многоточечными ремнями безопасности, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным экраном и аудиосистема. Под задним обтекателем скрыт небольшой багажник, в который могут поместиться два шлема. На некоторых рынках, например, в США, покупатели все-таки смогут дозаказать ветровое стекло. Цены McLaren Elva стартуют от 1 690 000 долларов (109 млн рублей). Всего планируется выпустить 399 экземпляров. Поставки клиентам начнутся через год.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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