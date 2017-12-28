28 декабря 2017, 10:35
У метро «Выборгская» организуют перехватывающую парковку
В Санкт-Петербурге объявлен открытый конкурс на проектирование перехватывающей автостоянки у станции метро «Выборгская». Начальная максимальная цена контракта – 2 млн рублей.
Создание перехватывающей автостоянки запланировано на земельном участке площадью 1 276 кв. м, расположенном на Лесном проспекте, западнее пересечения с Гренадерской улицей, в 150 м от ст.м. «Выборгская». Предполагаемая емкость автостоянки – 44 машиноместа.
Проектирование автостоянки должно быть завершено до 15 мая 2018 года. Проведение строительно-монтажных работ по обустройству автостоянки запланировано на 2019-й. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
По информации СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», в настоящее время в городе на Неве функционируют 14 перехватывающих и 13 городских автостоянок.
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26.12.2017, 19:30
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26.12.2017, 10:35
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