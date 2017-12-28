28 декабря 2017, 10:35

У метро «Выборгская» организуют перехватывающую парковку

В Санкт-Петербурге объявлен открытый конкурс на проектирование перехватывающей автостоянки у станции метро «Выборгская». Начальная максимальная цена контракта – 2 млн рублей.
^

Создание перехватывающей автостоянки запланировано на земельном участке площадью 1 276 кв. м, расположенном на Лесном проспекте, западнее пересечения с Гренадерской улицей, в 150 м от ст.м. «Выборгская». Предполагаемая емкость автостоянки – 44 машиноместа.

Проектирование автостоянки должно быть завершено до 15 мая 2018 года. Проведение строительно-монтажных работ по обустройству автостоянки запланировано на 2019-й. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

По информации СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», в  настоящее время в городе на Неве функционируют 14 перехватывающих и 13 городских автостоянок.

Фото из архива редакции

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не выключается вентилятор охлаждения
В последнее время стал замечать, что вентилятор охлаждения радиатора работает постоянно не выключаясь. Работает, не обращая внимание на температурный режим в системе охлаждения и окружающей среде. Я так понимаю, долго он не протянет, при столь интенсивной работе? Как его спасти?
Игорь Левченко
Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг | отзывы
С данный сервисом у меня тоже только положительные ассоциации. Я туда возил машину, которую решил жене на наш большой праздник подарить. Lexus GS это, кстати. Приехал и говорю, что нужна диагностика, все ли нормально с машиной. Мастера все поняли, внимательно осмотрели. Вердикт был положительный – все ...
Георгий
Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники
Поздравляю, такая крутая машина и даром... Удачи на дорогах!
Михаил Раскатин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
У метро «Выборгская» организуют перехватывающую парковку
Создание перехватывающей автостоянки запланировано на земельном участке площадью 1 276 кв. м, расположенном на Лесном проспекте, западнее пересечения с Гренадерской улицей, в 150 м от ст.м. «Выборгская». Предполагаемая емкость автостоянки – 44 машиноместа.Проектирование автостоянки должно быть завершено до 15 мая 2018 года. Проведение строительно-монтажных работ по обустройству автостоянки запланировано на 2019-й. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.По информации СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», в  настоящее время в городе на Неве функционируют 14 перехватывающих и 13 городских автостоянок.
2017-12-28
Автор: Фото из архива редакции
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермский край Ижевск Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG